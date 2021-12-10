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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي قريبا لمنافسة هواتف سامسونج

شاومى تعتزم إطلاق
شاومى تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي قريبا لمنافسة هواتف سامسونج

تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاق هاتف قابل للطي قريبا بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب في إطار خطتها للمنافسة هواتف شركة سامسونج التى تستحوذ على أكبر حصة سوقية في عالم الهواتف القابلة للطي.

وبحسب موقع Gizmochina فإن أحدث التسريبات قد كشفت مواصفات هاتف شاومى القابل للطي على قاعدة بيانات IMEI مع رقم طراز 22061218C ، ومن المرجح أن يتم إطلاقه في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2022 .

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وتهدف شركة شاومى لتوفير هاتفها القابل للطي القادم بسعر مناسب ليستطيع المنافسة مع هواتف سامسونج القابلة للطي، حيث أنه من المعروف أن الهواتف القابلة للطي مرتفعة الأسعار بشكل كبير مما يجعل شرائها عائقا بالنسبة للكثيرين. 


وفقا للتسريبات فإن هاتف شاومى القادم، القابل للطي قد يكون اسمه Xiaomi MIX Fold 2 ، وسيصدر بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G . 


وسيحتوى هاتف شاومى القابل للطي القادم على بطارية بسعة كبيرة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط، مع نظام التتغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل، كما أن الشاشة ستكون مسحطة  ذات حواف رفيعة مع كاميرا أمامية مثقبة أو كاميرا تحت الشاشة . 
 

شركة شاومى شركة سامسونج الهواتف القابلة للطي هاتف شاومي القابل للطي هواتف شاومي 2022

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