يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف اليورو في ختام التعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.



استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.



سعر اليورو اليوم الجمعة



سعر اليورو في البنك المركزي المصري

17.70 جنيه للشراء

17.85جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة

17.64جنيه للشراء

17.86جنيه للبيع



سعر اليورو في بنك مصر اليوم الجمعة

17.66جنيه للشراء

17.86جنيه للبيع



سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة

17.68 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر اليورو في بنك البركة اليوم الجمعة



17.74جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول اليوم الجمعة

17.74جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي اليوم الجمعة



17.76 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



