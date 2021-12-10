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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«السوشيال ميديا بين البناء والهدم» ندوة بجامعة كفر الشيخ.. صور

ندوة في جامعة كفر
ندوة في جامعة كفر الشيخ

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "السوشيال ميديا بين البناء والهدم"، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ، ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة.

 

جاء ذلك بمشاركة الشيخ محمد مصطفي رضوان إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ وبحضور الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي، وانتهت بالإجابة عن أسئلة الطلاب المشاركين والحضور.

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وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار حرص الجامعة على تعميق قيم الحوار وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة تجسيدًا لمنظومة القيم والأخلاق المصرية.

 

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الندوات تتم تباعًا بكليات الجامعة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بين شباب الجامعة، ليتمكن الطلاب من مجابهة الأخطار الفكرية والمعرفية المحيطة بهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتزويد الطلاب بالثقافة الدينية السمحة وتعاليم التسامح والمحبة بين الأديان.

 

وأكد «دسوقي» أن إدارة الجامعة تحرص على إرساء قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء إليه من خلال تنظيم المحاضرات والندوات، لتثقيف الشباب، وتدريبهم على كيفية الحوار وقبول الآخر، وتعزيز الهوية الوطنية، فى إطار حملة التوعية التي أطلقتها الجامعة، وتتضمن عقد سلسلة ندوات حوارية وورش عمل مع الطلاب.

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