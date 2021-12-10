ظهر فجأة على الطريق.. سيارة تصطدم بلودر على الطريق الدولي القنطرة شرق

وقع حادث تصادم بين سيارة ولودرعلي الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، وأصيب شخصان في الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام شمال سيناء لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، بلاغًا يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكي يستقلها شخصين؛ بمعدة ثقيلة أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة مزار غرب العريش.

حيث استقبل اليوم الجمعة، مستشفي العريش العام كل من : محمد عبد الوهاب، ومحمود كامل العشري، أثناء سيرهما بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة مزار غرب مدينة العريش، ووصفت حالتهما بالحرجة.

وقد دفع مرفق إسعاف العريش ٣ سيارات إسعاف الي منطقة الحادث بقرية مزار غرب مدينة العريش، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وتبين أن قائد السيارة بالطريق الدولي العريش القنطرة شرق، فوجئ بمعدة ثقيلة متوقفة بجانب الطريق أمامه، ووقع الاصطدام ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.