تعرف علي أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو



شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، ورصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الذهب في الأسواق.



وقال "ابراهيم" أحد أصحاب محلات الذهب إن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً خلال الايام القليلة الماضية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 ، 895 جنيها.

بينما سجل عيار 21 اليوم 783 جنيهات، وعيار 18، 671 جنيها.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول.

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