إعلام القاهرة تنظم ملتقى شباب الإعلام العربى ... غدا

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر الجاري تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

كانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية و رئيس الملتقى أعلنت فى تصريحات سابقه لها ان الملتقى يتضمن جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الإعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

يتحدث في الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول عن صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقم، وتجارب ملهمة من الإعلام المصري المهندس أسامة الشيخ مؤسس ومطور لعدة قنوات تلفزيونية مصرية، وألبرت شفيق رئيس قنوات ON، وأحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس مجموعة قنوات DMC.



وتتناول الجلسة الثانية تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي دقة الإعلام الرقمي، ويتحدث فيها علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، و احمد الشيخ، مستشار الإعلام الرقمي، و محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت اون و علي شعبان خبير صحافة الموبايل.