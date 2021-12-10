القبض على يوتيوبر شهيرة| فبركت حيلة ذكية للهروب من سداد ديونها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة يوتيوبر شهيرة، لجأت إلى حيلة ذكية للهروب من دفع ديونها، وهي أقساط سيارتها، بعد أن بدأ مالك معرض السيارات في مطاردتها بسبب تراكم ديونها وعدم دفع أقساط السيارة لفترة.

وكانت الحلية التي لجأت إليها اليوتيوبر أنها فبركت قصة اختطافها، وذلك أثناء حديثها مع والدتها عبر اتصال هاتفي، وكانت الطريقة التي تحدثت بها الفتاة لوالدتها عبر الهاتف، أن أحد الأشخاص يتبعها ويريد اختطافها، ثم تبع ذلك اختفاء الفتاة وإغلاق هاتفها< وهو ما دفع والدتها لإبلاغ رجال الشرطة والأجهزة الأمنية عن اختفاء الفتاة، واختطافها.

التحقيق في الحادث

وبالفعل تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا، من سيدة مسنة "والدة اليوتيوبر"، يفيد باختفاء ابنتها "س.م - 25 عاما"، بعد مكالمة هاتفية معها، وأن ابنتها أبلغتها أن شخصا يسير خلفها ويريد ملاحقتها ثم أغلقت الهاتف ولم تعد إلى المنزل، واتهمت الأم صاحب معرض السيارات بخطفها بسبب وجود خلافات بينهما على دفع أقساط السيارة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من المباحث لحل لغز اختفاء الفتاة.

وبالفحص، تم استدعاء صاحب معرض السيارات للتحقيق معه، والذي أنكر صلته بحادث اختطاف الفتاة، وأنه لم يكن وراء اختطافها، واستمرت المباحث في إجراء التحريات اللازمة، وفرغت كاميرات معرض السيارات وغيرها، ليتبين بطلان ادعاء أم الفتاة، وأن ابنتها اليوتيوبر لم يتم خطفها، وأنها اختلقت الرواية، وذهبت للمكوث في منزل إحدى صديقتها حتى يتسنى لها الهروب من دفع أقساط السيارة.

تحديد مكان الفتاة

وتمكنت قوات الأمن ورجال المباحث من تحديد مكان اختفاء الفتاة بمنزل صديقتها، وأنها بالفعل اختلقت الواقعة، وبالتحقيق معها وسؤالها عن حقيقة الحادث، أقرت على الفور بأنها ادعت خطفها خوفا من صاحب معرض السيارات للهروب من دفع الأقساط، ونجحت القوات في إعادة الفتاة لأسرتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات، وتم إخلاء سبيلها هي وصاحب المعرض.

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