عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

القبض على يوتيوبر شهيرة| فبركت حيلة ذكية للهروب من سداد ديونها

صدى البلد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة يوتيوبر شهيرة، لجأت إلى حيلة ذكية للهروب من دفع ديونها، وهي أقساط سيارتها، بعد أن بدأ مالك معرض السيارات في مطاردتها بسبب تراكم ديونها وعدم دفع أقساط السيارة لفترة.

وكانت الحلية التي لجأت إليها اليوتيوبر أنها فبركت قصة اختطافها، وذلك أثناء حديثها مع والدتها عبر اتصال هاتفي، وكانت الطريقة التي تحدثت بها الفتاة لوالدتها عبر الهاتف، أن أحد الأشخاص يتبعها ويريد اختطافها، ثم تبع ذلك اختفاء الفتاة وإغلاق هاتفها< وهو ما دفع والدتها لإبلاغ رجال الشرطة والأجهزة الأمنية عن اختفاء الفتاة، واختطافها.

التحقيق في الحادث

وبالفعل تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا، من سيدة مسنة "والدة اليوتيوبر"، يفيد باختفاء ابنتها "س.م - 25 عاما"، بعد مكالمة هاتفية معها، وأن ابنتها أبلغتها أن شخصا يسير خلفها ويريد ملاحقتها ثم أغلقت الهاتف ولم تعد إلى المنزل، واتهمت الأم صاحب معرض السيارات بخطفها بسبب وجود خلافات بينهما على دفع أقساط السيارة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من المباحث لحل لغز اختفاء الفتاة.

حيلة فاشلة.. يوتيوبر تدعي اختطافها للهرب من دفع أقساط السيارة بالهرم

وبالفحص، تم استدعاء صاحب معرض السيارات للتحقيق معه، والذي أنكر صلته بحادث اختطاف الفتاة، وأنه لم يكن وراء اختطافها، واستمرت المباحث في إجراء التحريات اللازمة، وفرغت كاميرات معرض السيارات وغيرها، ليتبين بطلان ادعاء أم الفتاة، وأن ابنتها اليوتيوبر لم يتم خطفها، وأنها اختلقت الرواية، وذهبت للمكوث في منزل إحدى صديقتها حتى يتسنى لها الهروب من دفع أقساط السيارة.

تحديد مكان الفتاة

وتمكنت قوات الأمن ورجال المباحث من تحديد مكان اختفاء الفتاة بمنزل صديقتها، وأنها بالفعل اختلقت الواقعة، وبالتحقيق معها وسؤالها عن حقيقة الحادث، أقرت على الفور بأنها ادعت خطفها خوفا من صاحب معرض السيارات للهروب من دفع الأقساط، ونجحت القوات في إعادة الفتاة لأسرتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات، وتم إخلاء سبيلها هي وصاحب المعرض.

وللتفاصيل .. شاهد الفيديوجراف التالي:

يوتيوبر يوتيوبر شهيرة حيلة اختطافها الفتاة السيارة اقساط دفع أقساط

موضوعات متعلقة

حيلة فاشلة.. يوتيوبر تدعي اختطافها للهرب من دفع أقساط السيارة بالهرم

ترشيحاتنا

تويوتا تستعرض سيارة LQ المستقبلية في معرض جدة.. صور

تعبت.. هاني شاكر كشف مفاجأة عن ترشحه لمنصب النقيب لفترة جديدة | فيديو

إعلان جديد من جنوب أفريقيا بشأن متحور أوميكرون

ماتوا وكأنهم بيتضربوا بالرصاص..عمرو أديب: ليه الحوادث في مصر بقت نهائية ومميتة.. فيديو

جمال سليمان: مسلسل الطاووس سعى لإيجاد موقف اجتماعي موحد ضد التحرش

جمال سليمان يكشف سر عدم تلقيه عروضا فنية في سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

قطر تكتسح الإمارات بخماسية وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدوة وبنات عبد الرحمن.. ظافر العابدين على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر

أفشة جاهز للمشاركة.. هل يكشر الفراعنة عن أنيابهم للأردن لمواجهة تونس؟

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

الويكة .. أكلة صعيدية من أيام الفراعنة غنية بالفوائد وتشبه الملوخية|نوستالجيا

فيديو

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ