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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: كثافة الطلاب بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول 75%

اداب القاهرة
اداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، تم  وضع الإطار العام لدورة الامتحانات و  قاعات الامتحانات وتم تحديد كثافة استخدام طلابية لا تزيد عن ٧٥٪؜  ومدة الاختبار لا تزيد عن الساعة والنصف مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات و التعقيم المستمر . 

وكان قد أوضح عميد الكلية ، موقف جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 -2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن الجداول لم يتم تحديدها بعد ، ولكن تم تحديد موعد الامتحانات بشكل عام وهو يوم 15 يناير القادم .

كما أكد “ شاهين ” انه فى حالة الأنتهاء من جداول الامتحانات سنقوم بالاعلان عنه عبر الموقع الرسمى الخاص بالكلية . 

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آداب القاهرة توضح موقف جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري.

وأعلن عن بدء العمل في الرسومات الهندسية للكلية بالتعاون بين الفريق الهندسي والأكاديمي منذ أكثر من عام بتكليف من الدكتور محمد الخشت وبموافقة من مجلس الجامعة للسير قدمًا على طريق الجمهورية الجديدة طبقًا للمفهوم العلمي الذي طرحته القيادة السياسية.

‎واستعرض مجلس جامعة القاهرة التصور الأكاديمي لإنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.

الدكتور شريف شاهين جامعة القاهرة الإجراءات الاحترازية امتحانات الفصل الدراسي الأول جداول امتحانات الفصل الدراسى

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