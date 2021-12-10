موافي ينصح الذي يعاني من آلام المعدة بإجراء تحليل جرثومي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن آلام المعدة والقيء، ليس سببها التهابات المعدة لكنها قد تكون ناتجة عن التهابات المرارة أو غيرها.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد» أنه على المرضى الذين يعانون من آلام المعدة إجراء تحليل جرثومي للكشف عن سبب الألم، لأنه ربما يرتبط بأسباب ليس لها علاقة بالمعدة أساسا.

مرضى القلب

وكشف أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن بعض مرضى القلب الذين يعانون من ألم المعدة قد تبدو الصورة الأولى عند إجراء تشخيص لهم وجود التهابات في المعدة لكن بعد الفحص الشامل يتبين أن القلب هو المشكلة.

ونصح موافى المرضى بضرورة قص ما يشعرون به بالتفصيل للطبيب المعالج وما إذا كانوا يعانون من أمراض أخرى أم لا.