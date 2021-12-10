قافلتان طبيتان بقرية الرائد وعرب المعمل بالسويس للتطعيم بلقاح كورونا

نظمت مديرية الصحة بالسويس بالتعاون مع النائبة عفاف زهران ، عضو مجلس النواب ، قافلتين بقرية الرائد وعرب المعمل بمحافظة السويس ، اليوم الجمعة ، للتطعيم بلقاح فيروس كورونا و فتح ملفات مشروع التأمين الصحى الشامل .



شهدت قافلة قرية الرائد التى نظمت بمركز شباب القرية عددا كبيرا من قبل المواطنين من اجل الحصول على لقاح فيروس كورونا ، كما توافد عدد اخرى من المواطنين على فتح ملفات بمشروع التأمين الصحي الشامل .



فيما شهدت قافلة عرب المعمل للاسبوع الثانى تصدر كبار السن المشهد وتوافد من اجل الحصول لقاح فيروس كورونا .



تفقدت النائبة عفاف القافلة يرافقها الحاج رمضان أبو الحسن ، رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية ، واطمنت على تسير كافة الأمور للمواطنين من اجل الحصول على لقاح فيروس كورونا .

كما استمعت النائبة الى عدد من المواطنين والذين تقدموا لها بعدد من الطلبات والشكاوى والمقترحات والتي وعدت بحلها وعرضها على الجهات المعنية بها تمهيدا لحلها .



ومن جانبها قالت النائبة عفاف زهران ، انها حريصة على تنظيم سلسلة من القوافل الطبية للمواطنين بالمناطق النائية من اجل الحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين .



وأضافت " زهران " ان القوافل الطبية التى يتم تنظيمها تشهد الكشف عن الأمراض المزمنة من اجل الاطمئنان على صحة المواطنين وارشادهم بتعليمات الصحية السليمة والعلاج الذى يتبع لكل حالة .



وأشارت عضو مجلس النواب ان القطاع الطبى يشهد حالة من الازدهار و التطور ، مضيفة ان السويس محظوظة لانها من اولى المحافظات التى يطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل والذى يساعد على علاج كافة المواطنين بشكل أفضل وتقديم طبية على مستوى عالى.