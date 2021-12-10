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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلتان طبيتان بقرية الرائد وعرب المعمل بالسويس للتطعيم بلقاح كورونا

التطعيم
التطعيم

نظمت مديرية الصحة بالسويس بالتعاون مع النائبة عفاف زهران ، عضو مجلس النواب ، قافلتين بقرية الرائد وعرب المعمل  بمحافظة السويس ، اليوم الجمعة ، للتطعيم بلقاح فيروس كورونا و فتح ملفات مشروع التأمين الصحى الشامل . 


شهدت قافلة قرية الرائد التى نظمت بمركز شباب القرية عددا كبيرا من قبل المواطنين من اجل الحصول على لقاح فيروس كورونا ، كما توافد عدد اخرى من المواطنين على فتح ملفات بمشروع التأمين الصحي الشامل . 


فيما شهدت قافلة عرب المعمل للاسبوع الثانى تصدر كبار السن المشهد وتوافد من اجل الحصول لقاح فيروس كورونا . 


تفقدت النائبة عفاف القافلة يرافقها الحاج رمضان أبو الحسن ، رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية ، واطمنت على تسير كافة الأمور للمواطنين من اجل الحصول على لقاح فيروس كورونا . 
كما استمعت النائبة الى عدد من المواطنين والذين تقدموا لها بعدد من الطلبات والشكاوى والمقترحات والتي وعدت بحلها وعرضها على الجهات المعنية بها تمهيدا لحلها . 


ومن جانبها قالت النائبة عفاف زهران ، انها حريصة على تنظيم سلسلة من القوافل الطبية للمواطنين بالمناطق النائية من اجل الحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين .


وأضافت " زهران " ان القوافل الطبية التى يتم تنظيمها تشهد الكشف عن الأمراض المزمنة من اجل الاطمئنان على صحة المواطنين وارشادهم بتعليمات الصحية السليمة والعلاج الذى يتبع لكل حالة . 

 
وأشارت عضو مجلس النواب  ان القطاع الطبى يشهد حالة من الازدهار و التطور ، مضيفة ان السويس محظوظة لانها من اولى المحافظات التى يطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل والذى يساعد على علاج كافة المواطنين بشكل أفضل وتقديم طبية على مستوى عالى.

الصحة مجلس النواب فيروس كورونا السويس تأمين فيروس كورونا التامين الصحي الشامل معمل المواطنين محافظة السويس يوم الجمعة

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