طارق الشناوي : مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية ولد ليكون قويا..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية ولد ليكون قويا، مؤكد أن أجمل ما في المهرجانات هم الجماهير، والإقبال الجماهيري كبير في المهرجان وهناك حالة من البهجة.

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه بجوار المهرجان يوجد منتديات يقبل عليها المواطنين، وتجمعات يتم سماع أغاني أم كلثوم.

وتابع طارق الشناوي، أن التواجد المصري كبير في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سواء في الفنانين أو الأفلام.

وأشار الناقد الفني إلى أن نوعية الأفلام كانت مفاجئة بالنسبة لي، مؤكدا أن الجرأه التي تناولتها فاجئتني، وهذا يدل الفن هو الفن والثقافة هو الثقافة والجمهور يدرك ما يقبل عليه.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وهو مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة السعودية؛ بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة، وهو مهرجان سنوي عُقدت دورته الأولى خلال الفترة 12- 21 مارس عام 2020.