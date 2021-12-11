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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندسة مصرية: فخورة بوجودي ضمن القائمين على مشروع سد تنزانيا

صدى البلد

قالت المهندسة نيرة السيد، مديرة إحدى المشاريع في سد جوليوس نيريري بتنزانيا، إنه تم نقل خبرات كبيرة للجانب التنزاني خلال أعمال بناء سد تنزانيا .

 

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا عن سد جوليوس نيريري والمذاعة على قناة صدى البلد، إنه فخورة للغاية بإنجاز مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا باسم مصر.

العاملين بالمشروع

وأضافت المهندسة نيرة السيد، أن جميع العاملين المصريين في مشروع السد بتنزانيا يقدمون صورة حضارية عن مصر عن كيفية التعامل مع الجميع داخل المشروع.

وقدمت الإعلامية رشا مجدي التحية على الهواء للمهندسة نيرة السيد على أدائها وعملها وسرعة انجاز مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا.

https://www.youtube.com/watch?v=djXlOyGEanQ

بناء سد تنزانيا سد تنزانيا سد جوليوس نيريري المهندسة نيرة السيد مصر

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