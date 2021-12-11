مهندسة مصرية: فخورة بوجودي ضمن القائمين على مشروع سد تنزانيا

قالت المهندسة نيرة السيد، مديرة إحدى المشاريع في سد جوليوس نيريري بتنزانيا، إنه تم نقل خبرات كبيرة للجانب التنزاني خلال أعمال بناء سد تنزانيا .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا عن سد جوليوس نيريري والمذاعة على قناة صدى البلد، إنه فخورة للغاية بإنجاز مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا باسم مصر.

العاملين بالمشروع

وأضافت المهندسة نيرة السيد، أن جميع العاملين المصريين في مشروع السد بتنزانيا يقدمون صورة حضارية عن مصر عن كيفية التعامل مع الجميع داخل المشروع.

وقدمت الإعلامية رشا مجدي التحية على الهواء للمهندسة نيرة السيد على أدائها وعملها وسرعة انجاز مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا.

https://www.youtube.com/watch?v=djXlOyGEanQ