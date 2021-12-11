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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنفذه الشركات المصرية

عاصم الجزار: 8 آلاف عامل يسابقون الزمن للانتهاء من سد جوليوس نيريري التنزانى

صدى البلد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العمل في سد جوليوس نيريري الذي تنفذه الشركات المصرية يشهد تطورا كبيرا.

وأضاف عاصم الجزار خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا عن سد جوليوس نيريري والمذاعة على قناة صدى البلد، أن المشروع يشمل ملايين الأطنان من الأعمال الخراسانية وآلاف الأطنان من الحديد، وما يقرب من 8 آلاف عامل منهم أكثر من 6500 عامل تنزاني وجميعهم يعملون في نفس الوقت وهذا يعكس قوة الإدارة المصرية للمشروع.

التأثير الاقتصادى

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يروها لأول مرة، مشيرا إلى أن تجربة بناء السد تعيد إلى الأذهان استعانة المصريين بالروس قبل 60 سنة لبناء السد العالي وبعدما اكتسبوا الخبرة والمعرفة يساعدون دولة إفريقية لبناء سد سيولد كهرباء بعدلات إنتاجية أكثر من السد العالي.

 

وأردف عاصم الجزار، أن مصر لديها فرصة كبيرة للانتشار في العمق الإفريقي، بشركات القطاع الخاص المصرية وتحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أن الجانب التنزاني لديه ارتياح كبير ناحية الإدارة المصرية وتقدمها في العمل بمعدلات عالية.

تنزانيا سد جوليوس نيريري وزير الإسكان تأثير اقتصادي بناء السد عاصم الجزار

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