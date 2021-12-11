الأهلى يستقر على قيد اللاعبين الدوليين فى قائمة مونديال الأندية

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على قيد جميع لاعبيه الأساسيين والدوليين فى قائمته التى سيتم إرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم للمشاركة فى مونديال الأندية الذى سيقام فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فبراير المقبل.

وقالت إدارة الأهلى إنها ليس لديها أى حلول فى هذا الأمر بعد أن أرسلت خطابات رسمية للفيفا والاتحاد الإفريقى والاتحاد المصرى، والجميع رفض التراجع فى قراراته سواء بتعديل موعد مونديال العالم للأندية أو بطولة أمم افريقيا التى ستقام بالكاميرون.

وأضافت: علمنا أن كاف أرسل خطابا للاتحاد المصرى بأنه لن يتم تعديل موعد بطولة الأمم الإفريقية وستقام خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير، وفيفا رفض تعديل موعد بطولة العالم للأندية، وأوضحت: الأهلى لجأ لكل السبل لتعارض موعد بطولة إفريقيا مع مونديال العالم للاندية.. ولا يزايد احد علينا ولكن من غير المنطقى أن نتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات ونشارك فى أهم بطولة للأندية على مستوى العالم باللاعبين الناشئين.

وتابعت: «كل الأندية التى تشارك فى بطولة العالم للاندية ستكون بكامل تشكيلها عدا الأهلى الذى سيذهب ويغيب عن صفوفه على الاقل 12 لاعبا ما بين المنتخب الوطنى الأول والمغرب وتونس ومالى..فهل هذا منطقي؟..هى بطولة ينظمها الفيفا ورسمية ومعتمدة».

وقالت:«ليس لدينا حلول..أول مباراة لنا امام مونتيرى يوم 6 فبراير ونحتاج لوجود لاعبينا قبلها بـ 72 ساعة على الاقل وربما أكثر حتى لا يكونوا معرضين للإرهاق.. دفعنا فاتورة تواجد لاعبين دوليين بإصابة ثلاثة من القوام الرئيسى خلال تلك الفترة وهم محمد مجدى أفشه وأيمن أشرف وعلى معلول».