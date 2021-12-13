الرجل الخارق.. سعيد عضلات يسحب السيارات بأسنانه ويأكل الزجاج.. شاهد

يعد سعيد يسري البالغ من العمر 40 عاما، الرجل الخارق ويشتهر بسعيد عضلات بجنوب سيناء. حيث يأكل الزجاج ويثني الحديد ويشد السيارات بأسنانه.

وكشف سعيد لموقع "صدى البلد" الإخباري، سر قوته الخارقة للعادة مشيرا إلي أنه كان يعمل في الخردة ويحتاج عمله القوة فبدأ يتدرب علي حمل الأثقال واكتشف أنه يثني الحديد وعنده رغبة لأكل الزجاج وشد السيارات بأسنانه وحمل أطنان الحديد.



قال سعيد عضلات، إنه يعيش حياة هادئة مطمئنة مثل كل الرجال في مصر كل حياته عمله في الخردة ولكنه يتدرب بأثقال كبيرة في وقت فراغه من العمل مشيرا إلي أنه سر قوته الغذاء الصحي فهو يأكل الطعام مسلوق فقط بدون سمن أو زيوت طعام ولا يأكل السكريات الا في الفواكه الطبيعية فقط بالإضافة لكميات من الخضراوات الطازجة .



وأضاف سعيد عضلات، أنه ينام مبكرا بعد صلاة العشاء ويستيقظ فجرا للصلاة ثم الإفطار والذهاب للعمل، مشيرا إلي أن قوته في الرياضة والغذاء الصحي والنوم مبكرا وبدونهم لأن يكون رجل خارق”.



وأوضح: “سعيد عضلات أنه يأكل الزجاج منذ فترة دون أي أضرار أو وجع علاوة على أنه يشد السيارات الكبيرة بأسنانه وكذلك عضلاته تتحمل شد أتوبيس أو اثنين في المرة الواحدة”، مشيرا إلي أن ذلك قبل كل شئ هو توفيق من الله عز وجل، وأنه تحمل تلك القوي الخارقة أصبحت عنده هواية وأشار سعيد أنه يقترح علي وزارة الشباب والرياضة إقامة مسابقات للقوي الخارقة فهي رياضة تحتاج لتدريب ومثابرة وتحمل .

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