ألفت عمر تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

خصص برنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية منال سلامة، فقرة خاصة للحديث مع الفنان ألفت عمر.

روت الفنانة ألفت عمر، كواليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "كنت هموت بس ربنا كتبلى عمر جديد".

وتابعت خلال مداخلة حواره ببرنامج "حلو الكلام" تقديم الإعلامية منال سلامة والمذاع عبر قناة " صدى البلد": “في البداية كنت بتعامل انه برد عادي وقعدت اربع أيام علي الوضع ده، الأمر الذى تسبب في تدهور حالتي الصحية”.

وأوضحت ألفت عمر: "ربنا نجاني.. تجربة قاسية الحقيقة والحمدلله مرت بصعوبة ولكنها مرت".

كان أخر أعمال ألفت عمر هو مسلسل "ولاد ناس" من ﺇﺧﺮاﺝ هاني كمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، وقام ببطولته الفنانين إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، محمد عز، كما ضم نخبة من ضيوف الشرف ابرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني.

وأكدت الفنانة ألفت عمر، أن مسلسل “قضية رأي عام” أحدث نقلة لها، لأنه تناول قضية كبيرة، فلأول مرة يتم عرض قضية مثل الاغتصاب على شاشة التليفزيون وبشكل مؤلم.

وتابعت: "المسلسل عمل قلبان لأن فيه قهر للمرأة"، منوهة بأنه عُرض عليها عدد كبير من الأعمال بعد المسلسل مثل "عمر بن الخطاب".

وأوضحت “ألفت عمر” أنها عملت مع المخرج حاتم على مسلسل "الملك فاروق"، وبعد 2011 كان يحضر لمسلسل "عمر بن الخطاب"، وتم اختيارها لتكون زوجة عمر، منوهة بأنها الفنانة المصرية الوحيدة المشاركة فى المسلسل، لافتة إلى أن تصوير المسلسل استمر لمدة عام لأنه تم تصويره فى أكثر من دولة.



سعيدة برد الفعل على مسلسل "إجازة مفتوحة"



قالت الفنانة ألفت عمر، إنها ابتعدت عن الفن لفترة بسبب طفلها، خصوصًا وأنه كان فى حاجة إلى رعاية، لتعود فى 2020 بعد وصول ابنها لـ7 سنوات وتقديم أعمال جيدة لها.

وأضافت “ألفت عمر”، خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مسلسل "إجازة مفتوحة" كان مفاجأة جميلة خصوصا بعد رد الفعل على المسلسل.

وأوضحت “ألفت عمر” أنهم كانوا يعملون أكثر من 18 ساعة فى اليوم من أجل إخراج العمل بهذا الشكل، مضيفة: "كلنا كنا فرحانين بالعمل خصوصًا وإن الناس فى البيوت كانوا معجبين به".

ولفتت إلى أنها تستعد فيلم "يوم جميل" بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، محمود الليثي، ويحكي عن كيفية مواجهة السيدة لأي عنف وتأثير ذلك عليها.