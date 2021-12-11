عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. فتح باب التسجيل لتلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء

وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية فتح باب التسجيل للتطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية للشريحة العمرية من ستة أشهر فما فوق وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لتطعيمات أمراض الشتاء الموسمية.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزراة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم السبت إن التسجيل لحجز موعد مسبق لتطعيمات الشتاء متاح عبر رابط التطعيم في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.

وفي سياق متصل ذكر السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) مازالت تقدم في مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-19) في مشرف.

الكويت..وفاة الشاعر دعيج الخليفة الصباح.. حفيد الشيخ جابر الأحمد

بيان سعودي كويتي بشأن زيارة الأمير محمد بن سلمان لدولة الكويت

لفت إلى أنه نظرا لزيادة إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ الجرعة التعزيزية فقد خصصت الوزارة 18 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة الثالثة في الفترة المسائية من الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء.

أوضح ان تلقي الجرعة التعزيزية في (مركز الكويت للتطعيم) بمشرف لا يحتاج إلى موعد مسبق أما تلقيها في مراكز الرعاية الصحية الأولية ال18 فإنه يحتاج إلى حجز مسبق عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك ومن ثم الحضور الى المركز المخصص وفقا للموعد المحدد في الرسالة النصية التي ترسل على الهاتف بعد تقديم الطلب.

أفاد السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) تقدم في الوقت الحالي بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أي منصة من منصات اللقاح سواء كانت (فايزر/بيونتك) أو موديرنا أو أكسفورد أو جونسون آند جونسون وتقدم بعد التقييم الطبي لمن لم يتموا فترة ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لفئات الاختطار مثل مرضى السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين يحصلون على جرعات عالية من الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.

قال السند ان الجرعة الثالثة من اللقاح التي تقدم في هذه الفترة هي جرعة (فايزر/بيونتك) وذلك لجميع الفئات المتاح لها أخذ تلك الجرعة التعزيزية.

الكويت كورونا تطعيم الشتاء اخبار العالم

موضوعات متعلقة

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

دعاء النبي للتخلص من الأرق .. يجلب لك نوماً هادئاً

بعد 15 سنة..هاني سلامة لزوجته: بحبها أكتر من أول يوم اتجوزنا فيه|فيديو

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الرزق

صيام الأيام البيض .. 8 فضائل تجعلك تصومها

أذكار بعد صلاة العشاء.. 11 دعاء أوصى بها النبي ويهملها الكثيرون

توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجأة الثور والأسد لا يخاف

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

ترشيحاتنا

رفعت وشريف وأفشة يشعلون المباراة في شوط أول إضافي انتهى بتقدم مصر

لأول مرة.. مراجعة اشتراطات تطبيق الآمن والآمان الحيوي في مراكز إيواء وإكثار الحيوانات البرية

وزيرة خارجية ألمانيا حول محادثات فيينا: الوقت ينفد دون اتفاق

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعًا

8 حالات لفصل الموظف..نص التعديلات المقترحة من اتحاد العمال على قانون العمل|خاص

أحمد رفعت يسجل هدف مصر الثاني في مرمى الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

محافظ أسوان: ننسق مع وزراة الزراعة لإقامة مشروعات استثمارية

إلزام صاحب العمل بأجر شهرين للعامل عن كل سنة بالخدمة في هذه الحالة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

المالية: صرف مرتبات ديسمبر بعد 10 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

فيديو

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

السر وراء ظهور شيرين عبد الوهاب "حليقة الرأس".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ