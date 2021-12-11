الكويت.. فتح باب التسجيل لتلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية فتح باب التسجيل للتطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية للشريحة العمرية من ستة أشهر فما فوق وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لتطعيمات أمراض الشتاء الموسمية.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزراة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم السبت إن التسجيل لحجز موعد مسبق لتطعيمات الشتاء متاح عبر رابط التطعيم في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.

وفي سياق متصل ذكر السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) مازالت تقدم في مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-19) في مشرف.

لفت إلى أنه نظرا لزيادة إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ الجرعة التعزيزية فقد خصصت الوزارة 18 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة الثالثة في الفترة المسائية من الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء.

أوضح ان تلقي الجرعة التعزيزية في (مركز الكويت للتطعيم) بمشرف لا يحتاج إلى موعد مسبق أما تلقيها في مراكز الرعاية الصحية الأولية ال18 فإنه يحتاج إلى حجز مسبق عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك ومن ثم الحضور الى المركز المخصص وفقا للموعد المحدد في الرسالة النصية التي ترسل على الهاتف بعد تقديم الطلب.

أفاد السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) تقدم في الوقت الحالي بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أي منصة من منصات اللقاح سواء كانت (فايزر/بيونتك) أو موديرنا أو أكسفورد أو جونسون آند جونسون وتقدم بعد التقييم الطبي لمن لم يتموا فترة ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لفئات الاختطار مثل مرضى السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين يحصلون على جرعات عالية من الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.

قال السند ان الجرعة الثالثة من اللقاح التي تقدم في هذه الفترة هي جرعة (فايزر/بيونتك) وذلك لجميع الفئات المتاح لها أخذ تلك الجرعة التعزيزية.