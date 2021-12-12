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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مستهتر وابن أمه وخد أكتر من حقه.. الوجه الآخر لـ طليق شيرين عبدالوهاب

شيرين
شيرين

طلاق شيرين وحسام حبيب، أصبح حديث الساعة بعد تصريحات شيرين وإعلانها بشكل نهائي انفصالها عن زوجها، وظهورها الأول في حفلها أمس في أبو ظبي وهي بدون شعر نهائي ووصفت نفسها بأنها " فاقت " ـ ليظل الحديث مستمراً عن شيرين وحسام حبيب وما دار بينهما خلال سنوات الزواج.

العديد من التفاصيل تم نشرها واحدة تلو الأخرى حول علاقة شيرين وحسام حبيب، والأسباب التي أدت إلى انفصالهما مؤخرا، فمن البداية أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خبر طلاق شيرين عبد الوهاب، ثم أذاعت أجزاء من حوارها مع شيرين وتفاصيل ما حدث بينها وبين حسام حبيب.

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عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

خلال تصريحات شيرين عبد الوهاب ، قررت ان تفتح النار على حسام حبيب وتخبر جمهورها بتفاصيل ما درا بينهما وكيف كان يتعامل معاها حسام، فكسبت دعم وتأييد كبير من جمهورها بمصر والوطن العربي.

شيرين وصفت حسام حبيب بانه " ابن امه الدلوعة .. وعايز كلمته مسموعة" ، وذلك وفقاً لحوارها مع نضال الأحمدية عبر الهاتف، وأكدت أنها " عايزة راجل مش واحد ابن أمه " .

كما وصفت شيرين حسام حبيب أنه "مستهتر مش عارف يعني ايه ست عايزة تدفن نفسها جنبه " ، وقالت لنضال الأحمدية " أخد أكبر من حقه ومش عايزة اتكلم عليه" .

وقالت شيرين عن زواجها 4 سنوات مع حسام حبيب: "اضحكوا عليا وقولولي انهم 4 سنين حلوين عشان متجننش، وسبولي ذكرى حلوة " .

وقالت شرين عن حالتها بعد الطلاق :" أنا حلوة وزي العسل وسناني حلوة .. عايزة اشوف نفسي جديدة ومختلفة

وفجرت مفاجآة وقالت لنضال: "مين قالك اني مجربتش انتحر.. انا عملت كل حاجة تخليني أموت لكن ربنا ساترها معايا ومش عايزني دلوقتي".

تصريحات شيرين 

ومن ضمن تصريحات شيرين عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامية نضال الأحمدية، قالت:

- كنت في علاقتي مع حسام ماما وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا

ـ عشت أربع سنين بنام على الكنبة

ـ رضينا بالهم والهم مش راضي بينا

ـ صعب أوي اللي أنا فيه مش قادرة اتحمل

ـ أنا بقيت شحاتة ومحتاجة معونة

ـ هاعمل 3 أفلام في السنة

ـ عندي مشروع فانتازيا لرمضان

 

شيرين تحلق شعرها

 

وفي مفاجآة مدوية ، ظهرت شيرين في أول حفل لها أمس بأبو ظبي بعد طلاقها ، وفاجئت جمهورها بظهورها بدون شعر ، وقالت على المسرح مازحة “ ياريت تقبلوني بشكلي كدة.. أنا كدة فوقت" . 

كما داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.

طلاق شيرين نضال الأحمدية انفصالها عن زوجها حسام حبيب سنوات الزواج مجربتش انتحر شيرين تحلق شعرها

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