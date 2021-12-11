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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علقة موت للص حاول سرقة سيدة بمنطقة دار الرماد بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 

لقن اهالى حى دارالرماد بمدينة الفيوم واهو أكبر الاحياء الشعبية  سكانا بالمحاظة ،  علقة ساخنه لأحد اللصوص  الذى  تابع سيدة مسنه  عقب قيامها بصرف معاشها الشهرى  حتى وصلت لمنزلها وحاول دخول المنزل وراؤها لسرقة معاشها بالاكراه الا ان السيدة المسنة استغاثت بالاهالى الذين تمكنوا من القبض على اللص وأشباعه ضربا .

 

كانت  سيدة ا مسنه توجهت الي أحدي فروع البريد لقبض معاشها  وبعد انتظارها لشدة الزحام قامت استلمت المبلغ المقرر كل شهر لكي تكمل مشوارها في الحياة بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والحياة المعيشه المتكرر كل شهر مع معاش بسيط لا يكمل معها باقي الشهر

وأثناء عودته لمنزلها لم تعرف أنها مراقبه من أحد الصوص لسرقتها  لكي يقوم بشراء مستلزماته من المواد المخدرة ولم يستطيع سرقتها في الطريق العام بسبب الازدحام فقام بملاحقتها حتي وصلت الي منزلها الكائن بمنطقة دار الرماد شقة بسيطة بالإيجار الشهري

وعند دخولها العقار دخل خلفها رافع عليها سلاح أبيض طالب منها اعطاءه ما بحوزتها من المال والتليفون المحمول   ، استغاثة السيدة فقام بخطف حقيبتها وقبل ما يتمكن من الفرار كان شباب منطقة دارالرماد قد استطاعوا بالإمساك بالص وربطه ب الحبال في أحدي أعمدة الإنارة علي بحر تنهلا بالمنطقة وقامو باعطاءه درس لان يمحو من ذاكرته مرة ثانية ويكون عبرة لمن يعتبر من لصوص الفيوم بعدم دخوله إلى المنطقة مرة ثانية

ثم قام أبناء الحى   بترك اللص   في حاله يرثى لها بسبب الضرب المبرح واكتفي الشباب بضربه وعدم الاتصال بالشرطة غشيا باتهامهم بضربه بهذا الطريقه التي كانت تسبب الي موته بسبب شدة العلقه .

وقال أحد السكان نحن جمهورية دار الرماد بالفيوم وحراسها وبناخذ حقوقنا بأيدينا خاصة من اللصوص التي تحاول سرقة اي فرد من سكان المنطقة وهذا العلقة لكي تكون عبرة يحكيها اللص لكل اللصوص لكي يكون عبر لمن يعتبر.

 

 

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علقة موت للص سرقة سيدة دارالرماد الفيوم

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