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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب في سباق الدراجات الطائشة بالممشي السياحي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه يدعي  أحمد مصطفى،  أثناء سباق الدراجات النارية الذي تم إقامته في الممشي السياحي بين شباب قرية منشاة عبدالله التابعة لمركز الفيوم .


تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور  مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة وفاة شاب من قرية منشاة عبدالله اثناء عمل سباق بالدراجات النارية بين بعضهم البعض .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة الشاب أحمد مصطفي المقيم بقرية منشأة عبدالله اثناء سباق الشباب الاغير قانوني واصطدامه بأحد الدراجات الناريه في السباق مما أدي إلي مصرعه.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المتوفي الي مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

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مصرع شاب سباق الدراجات الطائشة بالممشى السياحى الفيوم

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