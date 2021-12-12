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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الظواهر الفلكية لا تنتهى...البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الأرض اليوم ولا خطورة علينا....ومذنب ليونارد سيمر قرب الأرض.. الأحد

صدى البلد

البحوث الفلكية : مذنب ليونارد واحدًا من تلك الأجسام السماوية التى لاترى إلا مرة واحدة بالعمر .


البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يساوي 5 مليارات دولار من المعادن النفيسة .

 

ما زالت الظواهر الفلكية تتولى وتبدعنا فى روعتها وجمالها، حيث يترقبها جميع محبي الأحداث الفلكية هواة الفلك وينتظروها لمشاهدتها وتصويرها إذا سمحت لهم الفرصة

يرصد بسماء الوطن العربي يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 وصول المذنب  C / 2021 A1 (ليونارد) إلى  أقرب مسافة من كوكبنا عند حوالي الساعة 01:54 مساء بتوقيت غرينتش وسيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر.

المذنب يزداد سطوعًا مع اقترابه ومن كوكبنا وهو الوقت المناسب لرصده. 
تعتبر المناظير العادية مقاس 10 × 50 مفيدة علما بان المذنب بالكاد يمكن رؤيته بالعين المجردة ، بواسطة راصدين متمرسين من موقع مظلم بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس في الوقت الحالي.

بعد ذلك ابتداء من حوالي 14 ديسمبر ، سيصبح المذنب ليونارد مرئيًا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرةً ، منخفضًا  فوق الأفق الجنوبي الغربي في حال انه لم يتفكك و تشير التقديرات إلى أنه قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و 2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه .

إن  رؤية المذنب ليونارد بالعين المجردة ممكنه ولكن غير مؤكدة، لكنه ظهر في غاية الجمال  في الصور  بالتعريض الطويل ، أو حتى المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

تشير القياسات بأن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ  بسرعة  254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي ، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.

المذنبات تتحرك أمام النجوم ولكن ببطء شديد بسبب المسافات الكبيرة  لذلك سيتعين على الراصدين الذين يستخدمون التلسكوبات إلقاء نظرة فاحصة على موقع المذنب بالنسبة إلى نجوم خوله ثم عمل مقارنة للمنظر  بعد خمس أو 10 دقائق لاكتشاف حركته ، لأن المسافة الكبيرة بين الراصد وبين المذنب ستجعله يظهر كجسم يتحرك ببطء شديد.

وأعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أنه قد كشفت الحسابات المدارية أن المذنب قد أمضى الـ 35000 سنة الماضية في طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج (ابعد مسافة له من الشمس) على مسافة تبلغ حوالي 3500 وحدة فلكية (اى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس) ويعني ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس. اى ان المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الأجسام السماوية التى لاترى الا مرة واحدة بالعمر

البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الأرض اليوم ولا خطورة علينا

وقال المعهد القومي لـ البحوث الفلكية : يمكن متابعة البث الحى لإقتراب المذنب من الارض فى 11-12 ديسمبر من خلال رابط المرصد الإفتراضى

https://www.virtualtelescope.eu/.../comet-c-2021-a1.../

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر يقترب كويكب  4660 نيريوس من الارض .

وقال  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له : يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، مرور هذا الكويكب و الذى يبلغ  طوله  برج إيفل و يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا   .

وأضاف  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية : أن اقتراب كويكب  4660 نيريوس من الأرض ، لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، مشيراً إلى أنه سوف يطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.

وأوضح  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه يبلغ طول نيريوس 330 مترًا و ابعاده (    meter( 510x330x240 و سرعته 6.6 كم/ث و لمعانه 13.1 قدر نجمى

جدير بالذكر أن اخفت قدر نجمى يمكن ان تراه العين هو 6 قدر نجمى و لذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب

الظواهر الفلكية كويكب نيريوس نيريوس مذنب ليونارد ليونارد فلك

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