محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب يشهدان ختام كأس العالم للبلياردو الفرنسي بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام كأس العالم للبلياردو الفرنسي فردي والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ وسط إجراءات احترازية مشددة تحت رعاية اخبار اليوم برئاسة الكاتب الصحفي أحمد جلال في الفترة من 7 الي 11 ديسمبر 2021 .

بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من 22 دولة علي مستوى العالم.

وأشار المحافظ الى أهمية تلك الألعاب الدولية ذات الحضور الكبير من دول العالم ومساهمتها الفعالة في دعم السياحة الرياضية وقدم شكره الى اللجنة المنظمة ودار أخبار اليوم ورحب بكافة الحضور على أرض مدينة السلام ، وهنأ الفائزين والاتحاد الدولي والمصري للبلياردو ومؤسسة اخبار اليوم علي نجاح البطولة.

وشارك المحافظ ووزير الشباب والرياضة في تسليم الجوائز للفائزين، كما قام محافظ جنوب سيناء بتكريم فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي ونائبه بإهدائه درع المحافظة.

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فودة

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