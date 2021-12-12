أنت إنسان كويس .. رسالة أخيرة من شيرين لـ حسام حبيب| فيديو

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلي حسام حبيب قائلة " أنت إنسان كويس جدا ومعدنك نضيف جدا وياريت تشتغل علي نفسك وأنت كنت ظالم نفسك والراجل لازم يفضل راجل، مؤكدة أنه لديه أشياء جميلة كثيرة وحرام تدفن .

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنها لا تعرف كيف تكون أم ، مؤكدة أن الأمومة مسئولية صعبة وكبيرة وأول شخص علم بخبر طلاقي أمي .

واستكملت شيرين عبد الوهاب ، إن حسام عندما أتي إلي والدتي وطلب منها يدي أول مرة قالت له "اجري اجري احنا هنعيل "، وكانت تري دائما إننا أصدقاء ولا يجب إلا نكون غير ذلك، وهي كان معها حق .