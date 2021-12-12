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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة هونشي E-HS9 الكهربائية الفاخرة تخطف الأنظار في معرض جدة.. صور

سيارة هونشي E-HS9
سيارة هونشي E-HS9 الكهربائية الفاخرة تخطف الأنظار في معرض جد

كان للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة نصيباً كبيراً في معرض جدة الدولي للسيارات ، حيث قامت شركة  FAW الصينية بإستعراض سيارتها هونشي E-HS9 الجديدة كلياً، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الاصدارت المشاركة من فئة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مع قدرات مميزة تتعلق بالمقصورة الداخلية وتقنيات دعم قائد المركبة، بالإضافة للتصميم الخارجي المبهر من فئة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.

تنتمي السيارة هونشي E-HS9 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم وتعتبر من السيارات الحديثة التي تعمل بنظام دفع رباعي ذكي يقدم نقلة مميزة في مستقبل التكنولوجيا الحديثة، حيث تعتبر من السيارات الصديقة للبيئة في إطار خطة التحول العالمي الجديد نحو الطاقة النظيفة الخالية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة هونشي E-HS9

تعتمد سيارة هونشي E-HS9 على قوة دفع كهربائية بالكامل من خلال زوج من المحركات الكهربائية بالكامل، يأتي المحرك الأول بقوة يولد قوة تصل الى 215 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 350 نيوتن/متر حصرياً للعجلات الأمامية، بينما يأتي المحرك الثاني بقوة تصل الى 295 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 420 نيوتن/متر حصرياً للعجلات الخلفية، ويبلغ مجموع المحركان معاً 510 حصان وعزم دوران 770 نيوتن/متر، ويتم تغذية المحركين بالطاقة من خلال بطارية بقدرة 92.4 كيلووات/ساعة.

تأتي سيارة هونشي E-HS9 الكهربائية الفاخرة بتصميم خارجي فاخر وأنيق بلون رمادي داكن وخط ضوئي ف الأمام يفصل بين الشبك والمصابيح الأمامية، ومقابض أبواب لامعة وفتحة سقف بانورامية ومصابيح LED أمامية وخلفية وجنوط رياضية بقياس 21 بوصة.

  • سعر سيارة هونشي E-HS9

ستتراوح أسعار سيارة هونشي E-HS9 بين 67 ألف دولار حتى 77 ألف دولار.

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