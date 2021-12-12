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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بخاف أنام لوحدي وبمشي من غير فلوس.. أبرز تصريحات عبد الله مشرف مع عمرو الليثي

عبد الله مشرف
عبد الله مشرف

حل الفنان عبد الله مشرف ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث عن حبه للتمثيل منذ الصغر ومجموعه بالثانوية العامة، وعلاقته بالراحلان أحمد زكي وعاطف الكيب

١- جبت 50% فى الثانوية العامة عام 64، ودخلت المعهد العالى للفنون المسرحية بعد حفظ مونولوج هامليت

٢- تخرجت في المعهد العالي للتمثيل عام 68 وبعد التخرج دخلت الجيش وشاركت في حرب الاستنزاف

٣- اسمى الحقيقى عبدالله محمد عبد الله محمد، معقبا:" أمى اسمها فاطمة على مشرف فاخترت اسم مشرف عشان أسمى يكون موسيقى".

٤- بداية العمل مع الفنان محمد صبحى كانت فى المسرح عبر مسرحية تخاريف، وحققت نجاحا كبيرا وتوالت الأعمال بعدها.

٥- انبهرت بالسينما لدرجة  أنى عملت سينما فى البيت كنت بمثل فيها انا وأخواتى، وكنت بدخلهم بفلوس وكل يوم كنت بألف فيلم جديد.

عبد الله مشرف : جبت فى الثانوية العامة 50% وشاركت فى حرب الاستنزاف

عبد الله مشرف : جدى لأمى كان أسمه مشرف واخترته عشان اسمى يبقى موسيقي

٦- طلعوا عليا اشاعة عندي جلطة بالمخ وقلتلهم جالي منين المخ

٧- أنا راضي بحالى جداً ومبسوط وبطلب من ربنا الستر بس.

٨-  أحمد زكي فنان موهوب وقدمت معه " الهروب ، والبيضة والحجر.

٩- المخرج الراحل عاطف الطيب قد اختارني لفيلم كتيبة اعدام في دور "فرج العرسة" الخاين ، و لم أخاف من دور الشر لأنه كان دور مهم في الفيلم .

١٠- بخاف أنام لوحدي وبمشي من غير فلوس في جيبي وكنت أقبض وأعطى فلوسي كلها لزوجتى وهي تعمل كل حاجة ،  وأنا عمرى ما عملت عمل علشان الفلوس، ولازم أكون مقتنع بيه.

الثانوية العامة المخرج الراحل عمرو الليثي واحد من الناس المسرح عبد الله مشرف

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