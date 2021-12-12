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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشويه للعلاقات الاجتماعية.. محمد الباز يهاجم شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

علق الإعلامي محمد الباز حول ظهور الفنانة شيرين "حليقة الرأس"، قائلاً: "انشغال الناس بيها بشكل كبير، محتاج تفسير .. وفيه جريمة ارتكبتها شيرين خلال السنوات الماضية".

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "الناس بتبص للمشاهير على انهم قدوة .. فكانت شيرين من أربع سنين بتنزل قد أيه بتحب وتعشق حسام حبيب .. وكانت مغنياله أغنية حبه جنة .. ودنيا تانية .. وجت دلوقتي اختلفوا فالناس مستغربة ومتشحتفة على النموذج ده بشكل عام".

وتابع الإعلامي قائلاً: "وبيقولوا بصوا كانت بتحبه ازاي، وهو بيحبها ازاي، وهو بيعملها ايه، وهي بتعمله ايه .. واما كان عندها مشكلة في النقابة وراحت عشان يتحقق معاها، وهو راح معاها وكان طالع على السلم وواخد ايدها .. فالبنات تقولك شوفوا ده سند وداعم".

واكمل محمد الباز قائلاً: "وبعد 4 سنين اختلفوا، تطلع شيرين تقولك ده انا بقالي 4 سنين بنام على الكنبة، وانه مبيشتغلش .. ادا في ايه .. دوول بيعملوا نوع من التشويه للعلاقات الاجتماعية خطير جداً .. وانا بتكلم جد ومش بأفور زيهم والله".

وواصل الإعلامي قائلاً: "بتصدر نموذج للجمهور في الأول، بإنها عايش حالة حب ايه مفيش بعد كده، وتروح حفلة وتقول لـ حسام حبيب تعالى شيلني، ويروح يشيلها، والبنات تشهأ أنا عايزة واحد زي حسام حبيب يشلني .. وبعد شوية تلاقي بلح مفيش أي حاجة وكله كدب".

وواصل محمد الباز قائلاً: "انا مش هاممني بقى شيرين .. تغني متغنيش .. تطلع متطلعش مش مهم .. لكن أنا عايز نتكلم على تأثير ده على العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والزوجية".

شيرين حسام حبيب محمد الباز اخر النهار خالد صواف

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