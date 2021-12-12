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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيه رأيك في مصر؟.. ماجد الكدواني: مصر ربنا شايلها وهتفضل عايشة ببركة ربنا ومفيش حاجة هتأثر عليها.. فيديو

الكدواني
الكدواني

قال الفنان ماجد الكدواني ، أنا ما بحبش المفاجآت ومبحبش اعمل عيد ميلاد وافضل في هذا اليوم أن اجلس بهدوىء وسكون تام ويوم عيد ميلاك يدعو إلي التأمل لأنك تفتتح عام جديد من عمرك .

وأضاف ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن مصر ربنا شايلها وهتفضل عايشة ببركة ربنا ومفيش حاجة هتأثر عليها ، مؤكدا أن مصر ما لهاش كتالوج ومذكورة في جميع الكتب وستظل عايشه ببركة ربنا مدي الحياه "لأنها عزيزة في عين ربنا قبل أن تكون عزيزة في اعيين الناس .

وتابع أن مصر رمانة ميزان العالم أجمع والإنجازات التي تحدث الآن في مصر هتنقلها في ته تانية وما أتمني هو أنه عندما اظهر جواز سفري المصري يرتجف من أمامي .

برنامج الحكاية الفنان ماجد الكدواني ماجد الكدواني الإنجاز إنجازات المصري عيد ميلاد

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