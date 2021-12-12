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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر لـ هاني شاكر: أنت خايف الجمهور يقول عليك قليل الأدب وأجريسف

حلمي بكر وهاني شاكر
حلمي بكر وهاني شاكر

وجه الموسيقار حلمي بكر، حديثه لـ الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قائلاً: "يا هاني انت مطرب عظيم وخايف على جمهورك ليقول عليك زي ما قالوا عليا انت قليل الأدب انت أجريسف!".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلاً: " وده غلط .. طالما قعدت في منصبك ده .. يبقى تقول الحق .. اللي انت بتقوله بيني وبينك في التليفون .. مبتقولهوش ليه بقى قدام الناس والعالم!".

وتابع الموسيقار قائلاً: "وإن شالله لو هتفقد كل الناس بس أهم حاجة تقول رسالتك".

وأردف حلمي بكر: "لما مطرب يسقط 3 مرات في اختبارات النقابة، ويتدخل مسئول كبير ويتقاله اعملوله لجنة .. احنا هنصنعله صوت وغنا يعني! .. ده حتى الطرب ده طلع وقال أنا مبغنيش أنا مش مطرب أساسا".

وأكمل الموسيقار قائلاً: "انتوا هتطلعوني من شعوري ليه، أقوم انط على التربيزة ديه دلوقتي! .. المشكلة أن هاني اتدخل وقال جيبناله مدرس عشان يعلمه .. هل انت ياهاني جابولك مدرس عشان تغني؟ ده انت كنت موهوب من صغرك".

وواصل حلمي بكر حديثه لـ هاني شاكر قائلاً: "أنا مش بتكلم كلام ضدك، أنا واقف في ضهرك .. بس يقوم ما آلاقي ضهرك مش موجود هاجي في وشك وهقولك".

حلمي بكر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية برنامج نص الكلام اغاني المهرجانات

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