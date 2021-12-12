أب يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة

أرسل القارئ أحمد السيد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة.



وقال السيد في استغاثته ابنتي سجي أحمد السيد تبلغ من العمر عامين وثمانية شهور تغيبت منذ 25 يومًا.

وطالب المسئولين بسرعة البحث عن ابنته رأفة به ووالدتها وقبل حدوث كارثة إنسانية لها للتواصل مع والد الطفلة المفقودة الاتصال على أرقام:

٠١١٤٦٠٤٠٨٠١- ٠١٠٩٠٥٥٠١٤٤



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.