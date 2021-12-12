لسه بحبه .. شيرين تفاجئ الجمهور بتصريحاتها عن حسام حبيب

لاتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب، وكانت آخر تصريحاتها التي أثارت حالة من الجدل مع الإعلامي “عمرو أديب”، في مكالمة هاتفية من الإمارات.

سبب حلق شعرها

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها قصت شعرها قبل الإنفصال بيوم واحد فقط، مضيفة : «حلقت شعري وبعدها بيوم حصل الطلاق».

وأضافت «شيرين عبد الوهاب» أنها قررت ترك المشاكل وعمل شكل جديد والتركيز في العمل، متابعة : «لو حد ساب دماغه لأفكاره هيضيع ، علشان كده نزلت الشغل خاصة أن دماغي بتفكر طوال الوقت».

شخصية جديدة

كما نشرت الفنانة شيرين تويتة قالت فيها" ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

لمزيد من التفاصيل حول تصريحات شيرين عبدالوهاب مع الإعلامي عمرو أديب شاهد الفيديو جراف التالي: