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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لسه بحبه .. شيرين تفاجئ الجمهور بتصريحاتها عن حسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

لاتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب، وكانت آخر تصريحاتها التي أثارت حالة من الجدل  مع الإعلامي “عمرو أديب”، في مكالمة هاتفية من الإمارات.

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

سبب حلق شعرها

وقالت  الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها قصت شعرها قبل الإنفصال بيوم واحد فقط، مضيفة : «حلقت شعري وبعدها بيوم حصل الطلاق».

وأضافت «شيرين عبد الوهاب» أنها قررت ترك المشاكل وعمل شكل جديد والتركيز في العمل، متابعة : «لو حد ساب دماغه لأفكاره هيضيع ، علشان كده نزلت الشغل خاصة أن دماغي بتفكر طوال الوقت».

شخصية جديدة

كما نشرت الفنانة شيرين تويتة قالت فيها" ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

 

لمزيد من التفاصيل حول تصريحات شيرين عبدالوهاب مع الإعلامي عمرو أديب شاهد الفيديو جراف التالي:

الفنانة شيرين عبدالوهاب الفنان حسام حبيب عمرو أديب شيرين عبدالوهاب قصت شعرها حلقت شعري

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