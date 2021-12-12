الكويت والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، اليوم الأحد، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت إلينا رامانويسكي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأنه قد تم خلال اللقاء التطلع إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



كان الرئيس الامريكي، جو بايدن، أعلن عزمه تنصيب السفيرة الأمريكية الحالية في الكويت، ألينا رومانوسكي، سفيرة مفوضة فوق العادة إلى العراق، لتحل محل السفير ماثيو تولر.

وأوضح البيت الابيض في بيان له، أن السفيرة رومانوسكي تولت منصب نائب منسق أول في الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة الارهاب.

وأضاف: "على مدار 40 عاما قضتها في الخدمة بمؤسسات أمريكية حكومية مختلفة تمكنت رومانوسكي من ان تصبح خبيرة في شؤون الشرق الاوسط".

ولفت إلى أن رومانوسكي التحقت بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية عام 2003 لتساهم في تأسيس مكتب مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية.