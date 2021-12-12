عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

الكويت وامريكا
الكويت وامريكا

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، اليوم الأحد، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت إلينا رامانويسكي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأنه قد تم خلال اللقاء التطلع إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


كان الرئيس الامريكي، جو بايدن، أعلن عزمه تنصيب السفيرة الأمريكية الحالية في الكويت، ألينا رومانوسكي، سفيرة مفوضة فوق العادة إلى العراق،  لتحل محل السفير ماثيو تولر.

 

وأوضح البيت الابيض في بيان له، أن السفيرة رومانوسكي تولت منصب نائب منسق أول في الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة الارهاب.

 

وأضاف: "على مدار 40 عاما قضتها في الخدمة بمؤسسات أمريكية حكومية مختلفة تمكنت رومانوسكي من ان تصبح خبيرة في شؤون الشرق الاوسط".

 

ولفت إلى أن رومانوسكي التحقت بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية عام 2003 لتساهم في تأسيس مكتب مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية.

txt

خوفا من تفشي الانفلونزا.. الكويت تحظر استيراد الطيور من فرنسا

txt

الكويت.. الديوان الأميري يعلن وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح

الكويت الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي وزير الخارجية الكويتى

موضوعات متعلقة

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الكويت في وفاة الشيخ دعيج

بيان سعودي كويتي بشأن زيارة الأمير محمد بن سلمان لدولة الكويت

ترشيحاتنا

هل يوجد سحر يفرق بين المرء وزوجه ويسبب أمراض نفسيه؟.. على جمعة يوضح

تقرير صادم.. بريطانيا تتوقع سيناريو مخيف بسبب متحور أميكرون

بدلا من الكاميرون .. قطر تكشف حقيقة استضافة أمم إفريقيا

أمين جامعة الدول العربية: حصتنا من المياه لن تقل مهما حدث

السيسي: الإرهاب يفتت المجتمعات ويربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق التنمية

انهيار ابن محمد عبد الحليم أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

قدم 324 عملا.. نجوم الفن يغيبون عن تشييع جنازة الراحل محمد عبد الحليم

الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

عز الدخيلة تستحوذ على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين مقابل 2.6 مليار جنيه

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

تصل 12 درجة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبلة

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

بعد سقوطها بسيارتها.. لحظة انتشال امرأة على حافة شلالات نياجارا|فيديو

توصيلة سريعة.. شاهد| سائق يقود القطار لشراء "زبادي"

«صدى البلد» يرافق ميساء مغربي في جلسة تصوير خاصة بجدة

فيديو

محامية فاتن موسى تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد.. ما القصة؟

البلكونة لها قدسيتها.. رأي الشيخ خالد الجندي في واقعة الفتاة الأوكرانية

فيديوجراف| لحظات إيمانية .. مشاهير في الحرم منهم ليلى علوي

قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ