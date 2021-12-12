فشل في اغتصابه.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل للمفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل بعدما فشل فى اغتصابه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وحددت جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

أعدت نيابة شمال الجيزة،أمر الإحالة الخاص في واقعة مقتل الطفل "فهد"، والمعروف باسم طفل بشتيل البالغ من العمر 8 سنوات، على يد سائق توك توك بعدما فشل في التعدي عليه جنسيا واغتصابه، وقد أمرت النيابة بإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية.

واستند أمر الإحالة إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اقوال "فيصل عبد العزيز" والد المجني عليه والذي أكد أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها تبين أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.

كما تسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والذي تبين أنه توفي نتيجة اسفيكسيا الخنق، كما تبين وجود كدمات وسحجات بمناطق مختلفة من جسم الطفل الأمر ذي يؤكد لتعرضه للعنف، كما تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت أن المتهم استدرج الطفل أثناء توجهه لشراء الخبز، وعرض عليه توصيله، لوجود علاقة تعارف سابقة بينهما، لكون شقيقة المتهم تقيم بجوار أسرة الطفل، وتوجه به لمكان مهجور وحاول اغتصابه وعندما فشل قام بقتله، بالإضافة إلى تسليمها نتائج تفريغ إحدى الكاميرات الكائنة بالشارع الذي يقطن به المجني عليه والتي رصدت لحظة استدراج المتهم للطفل.