الدورات التدريبية والمساعدة في زيادة النشر بالمجلات العلمية.. وكالة الفضاء المصرية تدعم طلاب الجامعات.. وتؤكد: نسعى لتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات الفضاء

وكالة الفضاء المصرية:

- نسعى لتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء

- نسعى لتقديم الدورات التدريبية بالوكالة والمساعدة في زيادة النشر بالمجلات العلمية

- نقدم الدعم لمشاريع تخرج طلاب السنوات النهائية بالجامعات

- نتلقى دعما كبيرا من وزارة التعليم العالي لتدريب الطلاب

- نوفر فرص سفر للطلاب الذين حصلوا على التدريب الصيفي بدعم من الوزارة

تقدم وكالة الفضاء المصرية الدعم لطلاب الجامعات سواء من خلال التدريب الصيفي وتوفير فرص السفر بلمتميزين منهم او من خلال دعم مشروعات تخرج الطلاب وتوفير فرص العمل لهم فيما بعد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تقوم كل عام بعمل تدريب صيفي للطلاب، نحو 5000 طالب وطالبة بينما خلال العام الماضي تم اختيار 507 فقط للتدريب .

وأضاف " القوصي ": " طلبت من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي امكانية السفر لعدد منهم لمدة 15 يوما وكان العدد المطلوب للسفر 20 ، لكنني فوجئت بالموافقة على سفر 50 وسافروا إلى موسكو، حيث تم الإعلان عن الامر وتقدم الكثيرون ممن خاضوا التدريب وتمت التصفية لـ 50 ، ولكن لم ينجح البعض منهم في امتحان التويفل وتم ترشيح 37 للسفر فقط ، وحصل على التدريب بالفعل 10 منهم وباقي الطلاب سيسافرون في إجازة منتصف العام الدراسي".



وأشار إلى أنه قد حصل على التدريب الصيفي هذا العام 380 طالب في بنها ووفرنا لهم سكن للتدريب وسنأخذ منهم 50 طالب للسفر العام القادم يصبحوا مهندسين بعد التخرج كما أصبحوا جاهزين للترشيح للعمل ولهم الأولوية .



وتابع: " التخصصات التي تحتاجها الوكالة للتدريب والعمل كل طلاب كلية هندسة ماعدا أقسام كيمياء ومدني وعمارة صالحين للعمل في مجال الفضاء وكل طلاب كلية العلوم تخصص فلك وعلوم فضاء فقط كما أن جميع حاسبات ومعلومات ".

واستكمل: " مشروع تخرجهم من الممكن أن يكون مشروع فضاء ويقدم الدعم الفني ويتم الاستفادة من المشروعات منذ سنوات وقد تم إقامة معرض لمشروعات الطلاب في السنوات الأخيرة ، والطلاب أصبحوا جاهزين للعمل بوكالة الفضاء وأفضل 3 مشروعات حصلوا على دعم للتنفيذ وقدمنا 5 آلاف جنيه و3 آلاف جنيه والفين للمشروع الثالث".

وأكد أن الوكالة تستقبل جميع طلاب المدارس للزيارة والاطلاع على ما يوجد من وكالة من اقمار صناعية حقيقية ، وذلك في رحلات تتم بالتنسيق مع المدارس نوفر لهم وسائل المواصلات دون أي تكلفة .

بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة :

أكد الدكتور محمد القوصي حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذلك دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية الذكية.

وأوضح أن ذلك لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية، وما يليه من تكنولوجيا مُتقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.

وقد وقع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لتدريب طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وذلك بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة الجديدة.

شهد توقيع الاتفاقية، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى عدد من طلاب برنامج هندسة الفضاء والطيران، بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.

وأشاد الدكتور معوض الخولي بالخبرات العلمية والبحثية لوكالة الفضاء المصرية، التي تم تأسيسها بأياديٍ وعقول مصرية وبأحدث التقنيات المتطورة، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية متطورة تشهدها الصناعة المصرية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية، مضيفًا أن الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي، ولهذا فهي تولى اهتمام كبير لتدريب الطلاب وإثقال خبراتهم وتوطين التكنولوجيا، بما يُحقق صالح المجتمع، لإفراز جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها، وخدمة التخصصات الجديدة التي ظهرت لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.



ويتضمن توقيع بروتوكول التعاون، تقديم الدعم والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنح الدرجات العلمية، والاستفادة من الخبرات في مجالات (تصميم هياكل الأقمار الصناعية - اتصالات الأقمار الصناعية التحكم في وجهة القمر الصناعي وتصميم مدار القمر الصناعي - تصميم النظام الفرعي للقوى الكهربية)، وتقديم الدورات التدريبية بوكالة الفضاء المصرية، والمساعدة في زيادة النشر بالمجلات العلمية.

وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في برتوكول التعاون، الأبحاث المشتركة والمشروعات والأنشطة التكنولوجية، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية ونتائج التجارب، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والنقاشية والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المُشتركة التي تهم الطرفين، والتعليم والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون.

استضافة طلاب معاهد الهندسة والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي:

استضافت وكالة الفضاء المصرية وفد طلابي من مراحل مختلفة بالمعاهد الهندسية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي في زيارة علمية لوكالة الفضاء المصرية، للتعرف على معاملها ومختبراتها بما يتلائم مع تخصصاتهم في مجال الكهرباء والميكاترونكس وذلك اليوم الاثنين الموافق 22/11/2021.

قام الطلبة بعمل جولة داخل معامل الوكالة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (معمل الحمولة الفضائية ،والنموذج الهندسي، وكذلك معمل مشروع الأقمار الصناعية التعليمية )Space Keys ، و في قاعة الاستقبال تم الترحيب بهم من قبل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية د. محمد القوصي، الذي استهل حديثه بإعرابه عن سعادته بزيارة الشباب الواعد المتطلع لمستقبل مهني مشرق ،وأكد على أهمية دور الوكالة في نشر كل ما يتعلق بشئون الفضاء لكافة أبناء الوطن، وذلك ﻓي ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ وكالة الفضاء والجامعات المصرية كما وعرفهم بنشأة الوكالة وأهمية دور الشباب في نشر ثقافة الفضاء وتوطينها في مصر.

تم عرض فيلم الحياة على محطة الفضاء الدولية، كذلك تم تقديم بعض المحاضرات على الطلبة منها، محاضرة عن الأقمار الصناعية وأنظمتها الفرعية من قبل م. محمود حسن نائب مدير مركز التصميم المتزامن، وكذلك محاضرة عن (Designing Tools) مقدمة من م. تامر أنور مهندس المحطات الأرضية وكذلك ، وأخيرًا محاضرة عن قمر الجامعات المصري والذي قدمه م. وسيم عيسى مدير مشروع تدريب قمر الجامعات.

ومن جانبهم، أشاد الدكتور شريف شحاته منسق الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي ووفد الطلاب بالزيارة ، منوهين بأن التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية والجامعات والمعاهد الهندسية أثمر عن تعرف الطلاب على ما يتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع من أنشطة في مجال تكنولوجيا الفضاء وكل ما يخص الأقمار الصناعية.