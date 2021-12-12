محمد إيهاب ينسحب من بطولة العالم للأثقال بسبب الإصابة

انسحب محمد إيهاب، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، من بطولة العالم المقامة حاليًا بعاصمة أوزبكستان "طشقند" خلال الفترة من 7 وحتى 17 ديسمبر الجاري بسبب الإصابة.

وتعرض "إيهاب" للإصابة في كتفه الأيسر خلال رفعه للمحاولة الثالثة في منافسات الخطف.

وكان نجم منتخب "الفراعنة" قد نجح في رفع المحاولة الأولى بثقل يزن 160 كجم، فيما فشل في المحاولتين الثانية والثالثة من رفع 164 كجم.

وقرر محمد إيهاب عدم خوض منافسات النتر خوفًا من تفاقم الإصابة لاسيما أنها في الكتف.

وكانت نعمة سعيد لاعبة منتخبنا الوطني قد حققت منذ قليل ذهبيتان وفضية في منافسات وزن تحت 64 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري لرفع الأثقال 7 لاعبين، هم : محمد إيهاب وزن 81 كجم – عبدالله جلال وزن 96 كجم – أحمد عاشور وزن 96 كجم – كريم كحله وزن 89 كجم – أحمد جابر وزن فوق 109 كجم – نعمة سعيد وزن 64 كجم – حليمة عبد العظيم وزن فوق 87 كجم.

الجدير بالذكر، أن أبناء النيل غابوا عن المشاركة في بطولة العالم الماضية التي أقيمت بتايلاند 2019 بسبب حالات المنشطات المتتالية وتم إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين إضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار