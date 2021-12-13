أخبار التعليم.. الإعلان عن مسابقة تحدي القراءة العربي.. البحوث الفلكية: مذنب ليونارد لا يمثل خطرا على الأرض

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بنات عين شمس تقدم جوائز مالية في مسابقة دينية.. وتحذر من الصفحات الوهمية

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة الثقافية والإعلامية بإتحاد كلية البنات جامعة عين شمس تنظيم المسابقة الدينية فى حفظ وتجويد القرآن الكريم ( كاملاً- نصف - ثلث القرآن) والأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

غدا.. ذروة تساقط شهب التوأميات

تشهد سماء غدآ ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الإثنين 13 ديسمبر وخلال الساعات قبل شروق شمس الثلاثاء 14 ديسمبر وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.

نوستالجيا.. التمريض بين الحاضر والماضي وعلاقته بالمرأة

طالب بحاسبات حلوان يحصد المركز الرابع بمسابقة هاكثون ناسا.. فيديو

فاز أحمد محمد ابراهيم محمد، الطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، بالمركز الرابع فى الهاكثون فى مسابقة Nasa space apps Benha 2021.

جامعة عين شمس: حرمان الغير المطعمين من أرقام الجلوس بامتحانات الترم الأول

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه لن يتم إصدار أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي لغير الحاصلين علي التطعيم ضد كورونا.

جامعة حلوان: النشاط التطوعي يدعم الشعور بالانتماء لدى الشباب

تنظم إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان العديد من المعسكرات والأنشطة التطوعية، بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزارة التضامن وغيرها، بهدف مكافحة الإدمان والفساد وتوعية الطلاب بمخاطرهما.

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح "سوق الخير" بكلية التجارة

افتتح الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د خالد قدرى، عميد كلية التجارة، وأ.د ممدوح عبدالعليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الكلية الخيرى (سوق الخير) بالتعاون مع مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدى الإعاقة وذلك تحت اشراف د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة.

البحوث الفلكية: مذنب ليونارد لا يمثل أي خطر على الأرض ويبعد ملايين الكيلومترات

وصل المذنب ليونارد (C / 2021 A1) اليوم الأحد ، 12 ديسمبر 2021 ، إلى أقرب نقطة من الأرض حيث كان على مسافة 34 مليون كيلومتر، فقط ولوحظ أنه يغوص باتجاه شفق الصباح لذلك فهو غير مشاهد أو مشاهد بصعوبة بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيته بواسطة المنظار.

تعرف على الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

استقبل يوم الثلاثاء الماضى الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ كلا من الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والأستاذ ياسر حسن أمين الكلية، والدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مهنئين له توليه منصب رئيس الجامعة ومتمنيين له دوام التوفيق والسداد.

بالتعاون مع دولة الإمارات.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن مسابقة "تحدي القراءة العربي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع دولة الأمارات العربية الشقيقة عن مسابقة "تحدي القراءة العربي" للعام السادس علي التوالي، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.