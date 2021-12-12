أستاذ مناخ: أفريقيا أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن أفريقيا أكثر قارة متضررة من التغيرات المناخية، ومن هنا تأتى أهمية عقد مؤتمر المناخ العالمي في مصر العام القادم.

وأوضح على قطب خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قمة المناخ العام المقبل ستناقش سبل توفير تمويل المشروعات التى تواجه التغيرات المناخية خاصة فى أفريقيا.

وأكد أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن الكوارث البيئة مثل الأعاصير التى تضرب أمريكا حاليا ستكون أشد خطورة خلال السنوات القادمة إذا لم يتم التدخل لوقف التغيرات المناخية الشديدة.

العوامل الجوية

وكانت وزارة البيئة قالت، إنه من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا، يصاحبها هدوء نسبي للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.