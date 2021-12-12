عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناخ: أفريقيا أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية

المناخ
المناخ

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن أفريقيا أكثر قارة متضررة من التغيرات المناخية، ومن هنا تأتى أهمية عقد مؤتمر المناخ العالمي في مصر العام القادم.

وأوضح على قطب خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قمة المناخ العام المقبل ستناقش سبل توفير تمويل المشروعات التى تواجه التغيرات المناخية خاصة فى أفريقيا.

وأكد أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن الكوارث البيئة مثل الأعاصير التى تضرب أمريكا حاليا ستكون أشد خطورة خلال السنوات القادمة إذا لم يتم التدخل لوقف التغيرات المناخية الشديدة.

 العوامل الجوية 

وكانت وزارة البيئة قالت، إنه من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا، يصاحبها هدوء نسبي للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام  الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

 

جامعة الزقازيق المناخ التغيرات المناخية إفريقيا قمة المناخ

ترشيحاتنا

تفاصيل التطبيق الإلكتروني لجامعة الأزهر وكيفية التعامل معه وحلول مشكلاته

نابولي يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

حقوق العمال حال حل الشركة أو تصفيتها وفقا لقانون العمل

هلكوت زاهير: سعاد حسني رفضت أموال أثرياء عرب.. ولهذا السبب تزوجت عبد الحليم

ديربي العاصمة مدريد.. تعرف على تشكيل الريال في مواجهة أتلتيكو

نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل مادة العلاوة في قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

الشئون الإسلامية السعودية: عناية الرئيس السيسي بأهل القرآن أكبر دعم لنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ