السفارة الألمانية بمصر تسحب فيلم Die Blechtrommel من مهرجان كولومبي بسبب 13 دقيقة مثيرة للجدل

قرّرت السفارة الألمانية بمصر، الأحد، سحب الفيلم الألماني «Die Blechtrommel» من برنامج المهرجان الذي تنظمه سفارة كولومبيا بمصر، وذلك بسبب الرقابة الفنية.

وقالت السفارة الألمانية، في بيان عبر «فيسبوك»: «نأسف لضرورة إزالة الفيلم الألماني Die Blechtromme من برنامج المهرجان التي نظمته سفارة كولومبيا في مصر بسبب متطلبات الرقابة، الفيلم هو تحفة معترف بها في تاريخ الفيلم وشهرة عالمية».

وأضافت: «بمناسبة عيد ميلاد نجيب محفوظ (11 ديسمبر)، تنظم سفارة كولومبيا في مصر مهرجان أفلام يعتمد على أعمال الفائزين بجائزة نوبل في الأدب، قدّمت ألمانيا فيلم (Die Blechtrommel) للمخرج فولكر شلوندورف الذي فاز بدوره بجائزة الأوسكار والسعفة الذهبية في مدينة كان».

13 دقيقة مثيرة للجدل:

واختتمت البيان: «ومع إصرار الرقابة على المصنفات الفنية على قطع 13 دقيقة من الفيلم، نأسف لضرورة إزالة الفيلم من برنامج المهرجان دون استبدال بسبب لوائح الرقابة».