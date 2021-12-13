شرم الشيخ تتزين استعدادا لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

تزيين الطرق من المطار وحتى قاعة المؤتمرات الدولية بالأعلام واللافتات الترحيبية

محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي

وصول وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة

شهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تنطلق أعمال دورته التاسعة غدا وتستمر حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة أكثر من ألفي ممثل للدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.



وتزينت شوارع المدينة بالأشجار وأعلام الجمهورية إلى جانب أعلام بعض الدول المشاركة في المؤتمر، كما انتشرت لافتات المؤتمر، والشعارات الترحيبية بضيوف مصر، إضافة إلى العلامات المرورية والإرشادية.



فيما جرى تزيين الطرق من المطار وحتى قاعة المؤتمرات الدولية بالأعلام واللافتات الترحيبية، وشهدت قاعة المؤتمرات التي ستعقد بها الجلسات المتوازية استعدادات مكثفة.. حيث جرى تجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، والتأكد من كفاءة وحدات الصوت، إضافة إلى تحديد أماكن إقامة الوفود المشاركة في المؤتمر، وتأمينها على أعلى مستوى.



كما جرى تسيير حافلات، حملت شعارات المؤتمر الأممي، لنقل المشاركين في المؤتمر من القاعة إلى الفنادق التي شهدت كثافة في معدلات الإشغال.

وقام المركز الإعلامي بتنظيم وصول وتسجيل الوفود من وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية التي ستقوم بتغطية فعاليات المؤتمر.



من جانبها، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وذلك من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتزويدها بأطقم طبية، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبا لحدوث أعطال في الكهرباء.

يتوالى وصول وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى مدينة شرم الشيخ، استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر غدا /الإثنين/ والذي تستمر حتى /الجمعة/ المقبلة.

ورفع مطار شرم الشيخ الدولي، استعداداته إلى الدرجة القصوى، فيما انتظمت إجراءات التشغيل بالمطار على أقصى درجة، حيث تشهد إجراءات وصول ضيوف مصر سرعة في إنهائها، في ظل تنسيق تام بين جميع الجهات العاملة بالمطار؛ من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة للخروج بصورة مشرفة؛ تليق بمكانة مصر الدولية.

وقامت وزارة الطيران المدني بتقديم جميع التسهيلات اللازمة عبر فرق عمل مدربة جرى تشكيلها، على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بمطار شرم الشيخ، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويشهد مطار شرم الشيخ إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وسط تطبيق صارم لقواعد السلامة الصحية، بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، في حين تتناثر الملصقات الخاصة بالحث على التباعد الاجتماعي، إلى جانب الملصقات الإرشادية، فيما بدا التزاما صارما من الوافدين داخل مطار شرم الشيخ بارتداء الكمامات الواقية.

وكان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار - يرافقه رئيس شركة مصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين، ومدير المطار اللواء نبيل الملاح، قبل أيام - قد تابع استعدادات المطار وتفقد صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة بالإضافة إلى برج المراقبة، وكذلك منظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة بالمطار.

وتنطلق أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، غدا في مدينة شرم الشيخ وتستمر فعاليته خمسة أيام، لاستعراض ومراجعة تنفيذ تتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد.

ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الاعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.