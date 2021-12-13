حلمي بكر يتحدث عن هاني شاكر ونصر محروس



تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن الفنان هاني شاكر، قائلا: هاني مازال فنان ينتظر منه الكثير..ولكن يجب أن يقدم للناس فن يناسبهم".

وأوضح حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"،: نصر محروس مكتشف نجوم حقيقي، ولكنه أذى أشخاص وأفاد أشخاص".



وأشار إلى بالشعور الوحدة قادر على قتل الشخص، متابعا:" ساعات بقعد 3 أيام لوحدي ببص لـ اللا شيء".

وأضاف :" دايما بفكر في بنتي الصغيرة..وبتمنى تعرف أني بحبها، لأنها حياتي"، متابعا: "والدتها بتنقل ليها صورة وحشه عني بس حقي عند ربنا".

ووجهت "رغدة شلهوب" سؤالا إلى "حلمي بكر" قائلة:" والدتها بتضرب البنت"، ليبادرها:" ننقل على السؤال التاني عشان مطلعش من اللي أنا فيه".