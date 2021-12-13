عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر يتحدث عن هاني شاكر ونصر محروس

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر


تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن الفنان هاني شاكر، قائلا: هاني مازال فنان ينتظر منه الكثير..ولكن يجب أن يقدم للناس فن يناسبهم".

 

وأوضح حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"،: نصر محروس مكتشف نجوم حقيقي، ولكنه أذى أشخاص وأفاد أشخاص".

وأشار إلى بالشعور الوحدة قادر على قتل الشخص، متابعا:" ساعات بقعد 3 أيام لوحدي ببص لـ اللا شيء".

 

وأضاف :" دايما بفكر في بنتي الصغيرة..وبتمنى تعرف أني بحبها، لأنها حياتي"، متابعا: "والدتها بتنقل ليها صورة وحشه عني بس حقي عند ربنا".

 

ووجهت "رغدة شلهوب" سؤالا إلى "حلمي بكر" قائلة:" والدتها بتضرب البنت"، ليبادرها:" ننقل على السؤال التاني عشان مطلعش من اللي أنا فيه".

حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر هاني شاكر نصر محروس اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

صور أقمار صناعية تكشف استعداد إيران لتجربة صاروخية جديدة

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر يضرب جنوب أفريقيا

مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة».. تفاصيل

شانجان يوني T موديل 2022 تتألق في معرض جدة للسيارات|صور

7 موارد يتكون منها صندوق التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

قائمة جوائز مشاريع الأفلام بسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ