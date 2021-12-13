50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، عن عقوبة انشاء الكوميك ونشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن قانون جرائم الإنترنت حدد عقوبة من يقوم بتركيب صور بعض الأشخاص وعمل ما يسمي بـ"الكوميك" وهي غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عامين.

وتابعت أن القانون ينص على أن كل من علم بجريمة فعليه أن يُبلغ، وليس التصوير أو التسجيل، معقبة: "النشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي جريمة".

وعقبت المحامية قائلة: "الست الأوكرانية التي تم تصويرها في بلكونة منزلها بالتجمع، إذا رفعت قضية على اللي صورها هتكسبها حتى لو هي عريانة .. لو اعتبروا ان البلكونة هي طريق عام عشان البلكونات اللي حواليها، فعلى كده احنا نسجن كل الرجالة اللي بتطلع البلكونة بالفلنة أم حملات".