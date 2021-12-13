عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المُخدرة أثناء القيادة بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

شن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع وحدة مرور سوهاج، حملة مرورية مُكبرة،  استهدفت مُدمني المواد المُخدرة من السائقين.

 انتشرت القوات من خلال الكمائن المرورية الثابتة والمُتحركة على الطرق الصحراوية والزراعية، للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات ، وأسفرت الحملة عن ضبط 822 مُخالفة مرورية متنوعة.

 وفي مجال سحب العينات العشوائية ، تم سحب 35 عينة للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية بدائرة المديرية، أسفرت عن إيجابية 3 عينات لثلاثة سائقين.

جامعة سوهاج تختتم ورشة الرسم الإبداعي ومهاراته للتعبير عن قضايا المرأة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "م. ع. ا- 26 عامًا، وج. ا - 43 عامًا، وع. ا - 51 عامًا"،من سائقي الطرق الصحراوية؛ لتعاطيهم المواد المُخدرة أثناء القيادة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مخدرات سائقين مرورية ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد الم خدرة أثناء القيادة بسوهاج

موضوعات متعلقة

مخدرات وأسلحة بيضاء.. مديرية أمن سوهاج تدشن حملات مفاجئة لضبط الخارجين على القانون

ترشيحاتنا

توقعات بسقوط أمطار..الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم..فيديو

يشترط أن تكون السماء صافية.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل مذنب ليونارد ..فيديو

عبدالغفار: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء" لتخفيف المعاناة

لملاك العقارات.. 5 حالات يحق فيها للمستأجر تخفيض أجرة العقار.. تعرف عليها

سانج يونج تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية | صور

ماذا يحل للرجل من زوجته الحائض؟.. 33 حكما لا يعرفه الكثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

لملاك العقارات.. 5 حالات يحق فيها للمستأجر تخفيض أجرة العقار.. تعرف عليها

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ