ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المُخدرة أثناء القيادة بسوهاج

شن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع وحدة مرور سوهاج، حملة مرورية مُكبرة، استهدفت مُدمني المواد المُخدرة من السائقين.

انتشرت القوات من خلال الكمائن المرورية الثابتة والمُتحركة على الطرق الصحراوية والزراعية، للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات ، وأسفرت الحملة عن ضبط 822 مُخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال سحب العينات العشوائية ، تم سحب 35 عينة للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية بدائرة المديرية، أسفرت عن إيجابية 3 عينات لثلاثة سائقين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "م. ع. ا- 26 عامًا، وج. ا - 43 عامًا، وع. ا - 51 عامًا"،من سائقي الطرق الصحراوية؛ لتعاطيهم المواد المُخدرة أثناء القيادة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.