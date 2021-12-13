سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بسوهاج

دشن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت تُجار المواد المُخدرة المُختلفة بعدد من مراكز محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ وذلك حرصًا منهم على تطبيق القانون ومُحاسبة الخارجين عنه.

وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في الاتجار بمادة الشابو المُخدر، مُتخذين من دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، يُفيد بضبط كلٍ من (بريدي - 23 عامًا - عامل، ومحمد. ا - 22 عامًا - عامل، ومحمد. ع - 24 عامًا - عامل، ومقيمين بناحية مركز جرجا)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في مادة الشابو المُخدر.

وبحوزتهم 48 لفافة شابو تزن حوالي 145جرامًا، ومبلغ 2970 جنيهًا، و5 هواتف محمولة، وميزان حساس ومقص ولمبه.

و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.