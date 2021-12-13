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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكرى رحيل الفنانة " زبيدة ثروت " وكيف دخلت عالم الفن | تقرير تلفزيوني

الفنانة الراحلة زبيدة
الفنانة الراحلة زبيدة ثروت

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن ذكرى وفاة الفنانة " زبيدة ثروت " .

وجاء في التقرير أنها ولدت في محافظة الإسكندرية ، وانتمت للعائلة الملكية ، ودرست في ملية الحقوق ، وتدربت في مكتب المحامي " لبيب " محامي الفنانين .

ودخلت عالم الفن بالصدفة بعد نشرها لصور لها في مسابقة أجمل مراهقة في مجلة الجبل ، وظهرت لأول مرة أمام الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم " دليلة " . 

أطلق عليها بعض النقاد لقب "ملكة الرومانسية"بعد عرض فيلم "يوم من عمرى"، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام منها "نساء في حياتى"مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب.

و"الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"بنت 17" مع احمد رمزى وزوزو ماضى "وشمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمى المهندس، و"في بيتنا رجل" مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم "زمان يا حب" مع الموسيقار فريد الأطرش.

 

زبيدة ثروت برنامج صباح الخير يا مصر توك شو فيلم دليلة ذكرى رحيل زبيدة ثروت

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