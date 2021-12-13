تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "أنت تقدر" تعلن مشروعا جديدا لدعم ذوي الهمم

أعلنت مبادرة "أنت تقدر"، إطلاق مشروع جديد لتأهيل ذوي الهمم وتمكينهم الاقتصادى وذلك من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لهم وخاصة بعد مؤتمرهم الأخير الذي تم عقده مؤخرا بعنوان "قادرون باختلاف".

وأكد محمد بلتاجي مؤسس المبادرة في تصريحات صحفية له، أن المشروع الجديد لتأهيل وتثقيف ذوي الهمم سينطلق فى ثلاث محافظات تشمل محافظات البحيرة والقاهره وأسيوط.

وأضاف بلتاجي، أن إطلاق المشروع من محافظة البحيرة والتى شهدت ميلاد المبادرة فى عام 2018 من خلال مؤتمر "إرادة الحلم المصرى" تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والذي شهد أصحاب الهمم فى عهده تطورا نوعيا شاملا فى جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تذليل جميع المعوقات أمام مؤسسات المجتمع المدنى لإداء دورها لخدمة ذوى الهمم من خلال اللجنة التنفيذية لذوى الهمم والتى تترأسها الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والتى حرصت على ضم جميع طوائف مؤسسات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية المعنية حرصاً منها على توفير الدعم الدائم والمستمر لذوى الهمم .

واستكمل بلتاجى، أن العمل الجماعى هو الطريق الوحيد للوصول لمصر المستقبل 2030 وأن الدعم والتعاون المثمر مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة من خلال السيد نصار مدير الجهاز بالمحافظة هو أحد الأسباب الرئيسية التى كان لها الفضل فى تقديم العديد من الخدمات الى ذوى الهمم من خلال التدريب المجانى التمويل اللازم لهم.

وأنهى محمد بلتاجى حديثه بتوجيهه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن رعايته الشخصية لذوى الهمم وأن الاستفادات العائدة لذوى الهمم فى عهده كانت حلما فى يوم من الأيام ولكنها اليوم واقع ملموس.