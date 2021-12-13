التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحى عرابة أبو الدهب واستكمال محطة أدفا بسوهاج



تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى قرية ادفا ومحطة معالجة صرف صحى عرابة ابو الدهب بمركز سوهاج وشدد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى.

واشار رئيس مياه سوهاج انه جارى اعمال التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى عرابة ابو الدهب والذى يستفيد منه 120 الف نسمة ويضم 4 محطات رفع صرف صحى بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه وشبكة انحدار بطول 56135 متر بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه ومحطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه ومزرعة صرف صحى على مساحة 228 فدان بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه.

واوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات انه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى ادفا والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه الي المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاه بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة بتكلفة تبلغ 3.9 مليون جنيه وتنفيذ محطة ضخ مياه الرى واعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا بتكلفة تبلغ 5.2 مليون جنيه.