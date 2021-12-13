"هشم رأس شاب بـ ساطور".. إحالة أوراق عامل في أوسيم لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد العزيز عبد الشافي، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهم، لاتهامه بقتل آخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم محمود رمضان خليل، 38 سنة، عامل بمشبك، (متهم أول)، وعبد الغنى عادل عبد الغنى، 21 سنة، طالب، (متهم ثاني)، قتلا عمدا المجني عليه، مصطفى محمد رمضان، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقد العزم على قتله لوجود خلافات بين بينه وبين المتهم الأول ، واستقلا دراجة بخارية قياد المتهم الثاني وتوجها إلى المكان الذي يتواجد فيه المجني عليه وما أن ظفرا به حتى أنهال المتهم الأول عليه ضربا برأسه مستخدما (سلاح أبيض ساطور) أودى بحياته في الحال.

وقال شقيق المجني عليه، إنه حال تواجده بالطريق العام قبيل الواقعة أبصر المتهم الأول محرزا سلاح أبيض (ساطور) ويستقل دراجة بخارية رفقة متهمين آخرين متجهين للورشة محل عمل شقيقه، وعقب ذلك أخبره لاحقه بقيام المتهمين بالتوقف أمام الورشة وقام أحدهما بضرب المجني عليه على رأسه باستخدام "ساطور" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تلقي مركز أوسيم بلاغا بمقتل المجنى عليه، و بانتقال فريق من رجال المباحث لمحل الواقعة عثر على السلاح الأبيض (ساطور) المستخدم في ارتكاب الجريمة ملوث بآثار دماء، وتمكنوا من ضبط المتهم الأول .

و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإجراء التحريات توصلت إلى أن المتهم على خلاف سابق مع المجني عليه، وعلى أثر ذلك توجه المتهمين لمكان تواجد المجني عليه مستقلين دراجة بخارية قيادة الثاني وقام الأول بضرب المجني عليه على رأسه قاصدا قتله.