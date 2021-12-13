عبد الفتاح الجريني: حاولت التعاون مع فريق BTS لكن المشروع لم يكتمل

حل الفنان عبدالفتاح الجريني، ضيفاً على المذيع صبري زكي، في برنامجه "قوق ياكبير"، على راديو إنرجي 92.1 .

قال عبد الفتاح الجريني، إنه يحرص على التجديد في كل عمل يقدمه، قائلاً: "بحاول التجديد و ارسم خط خاص بي في الغناء وفي نفس الوقت احاول التقارب مع كل الأشكال المقدمة على الساحة الغنائية".

وكشف عبد الفتاح الجريني خلال تصريحاته عن خوضه لمجال التمثيل في الوقت القريب، قائلاً: "حالياً أقوم بدراسة التمثيل ياريت 2022 تبقي السنة اللي أقدر أقدم فيها العمل الفني اللي عايزه سواء دراما أو سينما"، وقال أن السبب في تأخره في الدخول لعالم الفن والتمثيل هو كورونا.

وعن تعاونه مع النجوم في الهند، قال: "استطعت أن يكون هناك تواصل بين ماهو هندي وماهو عربي، وأتمني المشاركة في فيلم هندي".

وبسؤال صبري زكي له، عن الديو الغنائي وأغاني الراب، قال عبد الفتاح الجريني: "قدمت الراب قبل ذلك، فأنا من عشاق الراب، أحب الاختلاف والتنوع ويكون هناك شكل موسيقي مختلف، فالفنان ملهوش حدود، اهم شيء التنفيذ لما يقدمه يكون صح يحبه الناس".

وأكمل حديثه قائلاً: "لا يوجد اي مشكلة في التعاون مع اي حد يقدم نوع "تراب"، وقدمت الكثير من الديو، وفي 2016 طلبت التعاون مع فرقة bts الشهيرة ولكن المشروع لم يكتمل".

وتحدث الجريني عن عام 2021، وقال: "أجمل الأمور التي عشتها في 2021 هو زواج شقيقتي ووضعها المولود الأول، ولكن من أكثر الأمور التي لم استطع الاستمتاع او الاحتفال بها هو عيد ميلادي".

وتابع: "خلال 2021 تعلمت الاهتمام بالصحة والتمرين والريجيم والدايت".