جهود أمنية لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في الرأس بالشرقية

تكثف مباحث منيا القمح في الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى في الرأس، أمام قرية كفر الغنيمى.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح وإخطار نيابة منيا القمح لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح بوصول "محمود م" 28 سنة من قرية العزيزية جثة هامدة، مصابا بطلق نارى بالرأس أمام قرية كفر الغنيمي بمنيا القمح.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار نيابة منيا القمح التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجاري تحرير محضر بالواقعة.