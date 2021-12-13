لإهدار المال العام.. التأديبية العليا تحيل 5 من مسئولي محافظة الدقهلية للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية ، إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ، وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفى ، ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح.



وكشفت التحقيقات ، أن مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، لم تتخذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بنى عبيد لحين إنتهاء لجنة المنشات الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة، مما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.



وتبين من أوراق القضية ، أن مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد إشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسفية، مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.



وتضمن تقرير الإتهام، أن سكرتير لجنة المنشأت الايلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، تراخي فى عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.



وجاء بمذكرة النيابة الإدارية ، أن فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تراخي في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيال أعمال التطوير التى تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لرئاسة ومدينة بنى عبيد ، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية.

وأهمل رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية، في الإشراف على أعمال المحال الرابع مما ترتب علية اقترافه المخالفة المنسوبة اليه، وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمون إرتكبوا المخالفات المالية والادارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.



وتلقت النيابة الإدارية شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية ، يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للادارة الصحية ببنى عبيد، ونظرًا لأن المبنى يحتاج الى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدار للمال العام فتقدم بطلب الى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالاحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم



وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ، الا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالى حفاظًا على المال العام وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، وأختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض