عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإهدار المال العام.. التأديبية العليا تحيل 5 من مسئولي محافظة الدقهلية للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية

قررت النيابة الإدارية ، إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ، وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفى ، ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح.


وكشفت التحقيقات ، أن  مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، لم تتخذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بنى عبيد لحين إنتهاء لجنة المنشات الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة، مما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.


وتبين من أوراق القضية ، أن  مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد إشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسفية، مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.


وتضمن تقرير الإتهام، أن سكرتير لجنة المنشأت الايلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، تراخي فى عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.

فسر القانون بالهوى ومنع تحصيل ضريبة على الخيول.. التأديبية العليا تجازي مستشارا بهيئة الزراعة

النيابة الإدارية تحيل مسئولاً بالإسكان للمحاكمة التأديبية


وجاء بمذكرة النيابة الإدارية ، أن فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تراخي في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيال أعمال التطوير التى تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لرئاسة ومدينة بنى عبيد ، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية.

 

وأهمل رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية، في الإشراف على أعمال المحال الرابع مما ترتب علية اقترافه المخالفة المنسوبة اليه، وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمون إرتكبوا المخالفات المالية والادارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.


وتلقت النيابة الإدارية شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية ، يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للادارة الصحية ببنى عبيد، ونظرًا لأن المبنى يحتاج الى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدار للمال العام فتقدم بطلب الى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالاحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم


وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ، الا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالى حفاظًا على المال العام وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، وأختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض

النيابة الإدارية محافظة الدقهلية مخالفات مالية وإدارية

موضوعات متعلقة

فسر القانون بالهوى ومنع تحصيل ضريبة على الخيول.. التأديبية العليا تجازي مستشارا بهيئة الزراعة

النيابة الإدارية تحيل مسئولاً بالإسكان للمحاكمة التأديبية

التأديبية العليا تبرئ رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك السابقين من صرف ومكافآت بالمخالفة للقانون

ترشيحاتنا

مسئول حكومي: إعفاء الصناعات الدوائية من القيمة المضافة لدعم محدودي الدخل والمصنعين

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بـ سوريا

عمل يسير أفضل في الأجر من الصلاة والصيام والصدقة النوافل.. احرص عليه

المصري يتفوق 2-0 على المقاصة في الشوط الأول بالدوري

رئيس وزراء بريطانيا يحذر بوتين من الهجوم على أوكرانيا

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. وارد عن النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتحفيز الاستثمار والتخفيف على المواطن .. قرارات عاجلة من رئيس الجمهورية بإعفاءات ضريبية ضخمة .. تعرف على التفاصيل

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

فيديو

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ