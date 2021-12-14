انتهاء فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي لـ إعلام القاهرة | اليوم

تختتم فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي في دورته الثانية، لكلية الإعلام، اليوم الثلاثاء، والذي يعقد تحت عنوان: صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة- فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، الرئيس التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وكانت الدكتورة هويدا مصطفى، أشارت إلى أن الملتقى يتضمن جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الاعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

وتحدث في الجلسات النقاشية، خلال اليوم الأول، أمس، عن صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقمي، وتجارب ملهمة من الإعلامي المصري المهندس أسامة الشيخ، مؤسس ومطور لعدة قنوات تلفزيونية مصرية، وألبرت شفيق رئيس قنوات ON، وأحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس مجموعة قنوات DMC.

وتتناول الجلسة الثانية تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي دقة الإعلام الرقمي، ويتحدث فيها علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، وأحمد الشيخ مستشار الإعلام الرقمي، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت أون، وعلي شعبان خبير صحافة الموبايل.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نشوة عقل، المقرر التنفيذي للملتقى، إلى أن الملتقى يشهد حلقات نقاشية بعنوان مهارات سوق العمل الإعلامي، ومهارات المنتج التلفزيوني، مهارات الكتابة والرد.